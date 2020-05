Как Китай помогает Венесуэле справиться с «бензиновым кризисом»

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, за что США отправили в черный список китайскую компанию Shanghai Saint Logistics Limited, как с этим связаны Иран и Венесуэла, а также о том, кто на самом деле помогает правительству Николаса Мадуро справиться с бензиновым кризисом.

19 мая Соединенные Штаты Америки внесли в санкционные списки китайскую компанию Shanghai Saint Logistics Limited. Госдеп мотивировал это тем, что организация оказывала услуги иранской авиакомпании Mahan Air.

Mahan Air, в свою очередь, ютится под санкциями примерно с 2011 года, когда США обвинил компанию в финансовой и технологической поддержке Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

В частности, Вашингтон с сожалением отметил, что Китайская Народная Республика является одним из немногих государств, которые все еще имеют дело с Mahan Air, несмотря на то, что те «перевозят террористов и доставляют оружие». Что же, у всего есть свои последствия. Сотрудничество Китая с иранцами вовсе стало вишенкой на торте напряженных американо-китайских отношений, — особенно если вспомнить громогласные заявления Трампа о роли КНР в создании коронавируса.

China is one of the few countries that still welcomes Mahan Air, an airline used to ferry Iran’s arms and terrorists. Today’s designation of a China-based company exacts consequences for that decision. Anyone doing business with Mahan Air runs the risk of sanctions. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 19, 2020

Теперь же Mahan Air обвинили не только в пособничестве террористам. По мнению американцев, с помощью этой авиакомпании Иран перевозит золотые слитки из Венесуэлы, которыми правительство Николаса Мадуро платит Тегерану за топливо и оборудование для ремонта нефтеперерабатывающих комплексов. Золото же принадлежит венесуэльскому народу — именно этот факт велит Вашингтону вмешаться, а не наблюдать со стороны как «тиранический наркорежим Мадуро» распродает национальное достояние.

Тут же откуда ни возьмись появилось расследование «Би-Би-Си», согласно которому самолеты Mahan Air за последние несколько месяцев совершили 157 рейсов в Китай.

Днями раньше

Но вернемся на пару дней ранее. 18 мая США выразили обеспокоенность растущим энергетическим сотрудничеством между Тегераном и Каракасом. Глава Южного командования Соединенных Штатов генерал Крейг Фаллер сообщил, что военная и государственная поддержка, которую Иран оказывает Венесуэле, «несет риск для интересов американского народа».

Недовольство Вашингтона вызвали пять танкеров с топливом, направляющихся из Ирана в Венесуэлу — Fortune, Forest, Petunia, Faxon и Clavel. Общая стоимость перевозимых нефтепродуктов составляет примерно 45,5 миллионов долларов.

Это отнюдь не первые иранские поставки — ранее Иран отправил в Пунто-Фихо несколько самолетов с оборудованием для нефтеперерабатывающих заводов Cardon и Amuay PdV, а также для комплекса в Парагуане. Предоставленный Тегераном катализатор планировалось использовать для установки каталитического трекинга на заводе Cardon. По идее, все это должно было помочь Венесуэле начать производство бензина, однако до сих пор неизвестно, увенчались ли эти мероприятия успехом.

Реакция Ирана

Еще месяц назад американское недовольство прокомментировал Ходжатолла Солтани, посол Ирана в Венесуэле. Солтани заявил, что информация о получении Ираном от правительства Николаса Мадуро девяти тонн золота является ложной.

Также посол опроверг присутствие иранских экспертов на нефтеперерабатывающем заводе Парагуаны и получение Венесуэлой иранского бензина. Он обвинил американских дипломатов в попытках сорвать планы правительства Мадуро по восстановлению промышленности Венесуэлы, которая и без того пострадала.

После этого поставки продолжились. За первые десять дней мая официальный Каракас должен был, по словам Солтани, получить 17 комплектов оборудования для нефтепереработки.

Уже после морского вторжения в Венесуэлу, предполагаемыми организаторами которого являются США, и открытого недовольства, выраженного Вашингтоном по поводу иранских поставок, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вызвал посла Швейцарии, представляющего в Тегеране интересы США. В Вашингтон было направлено обращение, в котором американские власти обвинялись в морском пиратстве, а также предупреждались о последствиях за все свои незаконные действия.

The Iranian foreign ministry has sent a letter, warning the US against taking any action against the Iranian tankers carrying fuel to Venezuela and says that any threat against them will be met with a ‘firm response’#Venezuela #Iran pic.twitter.com/NWBEQar79T — CNW (@ConflictsW) May 18, 2020

Дональду Трампу также припомнили его апрельский твит, в котором американский президент указал, что отдал приказ ВМС США уничтожать любые иранские военные катера, если они будут доставлять беспокойство американским кораблям в Персидском заливе.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

В привычной для себя скандальной манере Трамп высказался после того, как 11 катеров Корпуса Стражей Исламской Революции «спровоцировали» ВМС США в Персидском заливе. Учитывая, что сейчас Карибское море бороздит множество кораблей США, разыскивающих наркоторговцев, география угроз Трампа заметно расширилась.

Причем здесь Поднебесная

Китайские компании не только оказывают услуги Mahan Air, но и предоставляют те самые катализаторы, которые Иран привозит на венесуэльские заводы. То, что в Сети принято называть «энергетическим партнерством Тегерана и Каракаса», на самом деле является трехсторонней сделкой.

Еще в мае начала появляться информация о том, что правительство Китая присоединилось к сделке между Ираном и государственной нефтяной компанией PDVSA, собственником которой является правительство Венесуэлы.

В частности, на портале независимого международного ценового агентства Argus Media 8 мая появилась информация о том, что Китай и Иран предоставили специалистов и оборудование для проведения ремонтных работ на венесуэльских заводах. Для этого налажено регулярное воздушное сообщение между Тегераном, Парагуаной и китайским городом Чэнду.

Институт гражданской авиации Венесуэлы уполномочил Mahan Air совершить 20 прямых рейсов из Тегерана в Парагуану. В случае необходимости предусматривались дополнительные поставки.

Одним из поставщиков оборудования, а именно компрессоров, также выступила китайская компания Jichai Power Equipment Company. Катализаторы тоже поставляет Китай, поскольку Иран не обладает ресурсами для производства нефтяного оборудования на экспорт.

По информации, полученной Argus Media от сотрудников Министерства энергетики Венесуэлы, со стороны Ирана в сделке участвует госкомпания Khatam al-Anbiya. Она находится под американскими санкциями, связана с КСИР и также предоставляет некоторые детали и технических специалистов. Эти данные несколько противоречат тому, что сказал посол Ирана в Каракасе, отрицавший присутствие иранских специалистов в Венесуэле.

В некоторых случаях грузы сначала направлялись из Чэнду в Тегеран, а уже оттуда — в Пунто-Фихо. Все мероприятия проходят под полным контролем новых министра энергетики Тарека аль-Айссами и главы PDVSA Асдрубаля Чавеса.

Также Argus Media утверждает, что правительство Николаса Мадуро через Mahan Air платит золотыми слитками поставщикам в Иране и в Китае. Ссылаясь на Центральный банк Венесуэлы, Argus Media заявили о том, что с начала воздушных перевозок в Иран было направлено 9 тонн золота общей стоимостью 500 миллионов долларов США.

Вместе с тем эксперты из Argus Media, да и их венесуэльские коллеги, на момент публикации статьи очень сильно сомневались в возможности восстановить производственные мощности всех нефтеперерабатывающих заводов Венесуэлы в короткие сроки — даже в сотрудничестве с Китаем и Ираном.

Учитывая такой поворот событий, велика вероятность, что роль Китая в иранских поставках Каракасу гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд. Возможно даже, что в Карибском бассейне сейчас идет кампания не только по противодействию международному наркотрафику, но и по сдерживанию влияния Китая в латиноамериканском регионе.

Но если что можно утверждать с уверенностью, так то, что число китайских компаний, которых Соединенные Штаты Америки сочтут «помощниками террористов», уже скоро начнет расти.