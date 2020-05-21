Вузы России готовы начать обучение 1 сентября

Москва, 21 мая. Российские вузы готовы начать обучение 1 сентября, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, прием документов в вузы на магистерские программы планируется открыть в июне, а на направление бакалавриата — в июле. Фальков отметил, что при таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно.

«Но учебный год вузы настроены начать 1 сентября», — сказал Фальков, выступая на совещании о ситуации в системе образование в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, из-за пандемии коронавируса произошли изменения в сфере образования. В частности, школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение. Единый государственный экзамен, который всегда начинается в конце мая, перенесли на 8 июня.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин, выступая на совещании, объявил, что сдача ЕГЭ начнется 29 июня.

На сегодняшний день в России вывялено 317 554 случая заболевания COVID-19, их них 3099 человек скончались. За все время пандемии в РФ число выздоровевших достигло 92 861. Накануне число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших.