Соседов объяснил, почему Моисеев не может оправиться от инсульта

Москва, 21 мая. Певец Борис Моисеев сам виноват в проблемах со здоровьем, поскольку своевременно не уделял ему должного внимания. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Эпатажный артист совершенно перестал появляться на публике. По словам друзей и коллег, он не может оправиться от тяжелого инсульта.

Соседов убежден, что Моисеев уже никогда не вернется на сцену, а виной тому — повышенная работоспособность и желание всегда быть на виду. Критик считает, что инсульт мог случиться у певца из-за крайне напряженного графика работы, в котором тот жил на протяжении 20 лет.

«Он же был активным гастролером, всегда очень много ездил. <...> С начала 90-х до 2010-го года он был очень активен. Скорее всего, он перестал следить за здоровьем — и вот с ним случилась беда. Хотя никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю», — сказал он.

Критик вспомнил, что в последний раз видел Моисеева в прошлом году. Он отметил, что певец очевидно не был здоров: он ходил с трудом и держался за чью-то руку.

«Было видно, что Боря слабенький, но старается держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем «плохой»… Однако все же было заметно, что человек перенес инсульт», — подчеркнул критик.

Накануне стало известно, что Моисеев уже не может общаться как прежде, передает портал «Утро.ру». Продюсер Андрей Разин сообщил журналистам, что недавно виделся с музыкантом. По его словам, певцу становится хуже, он частично теряет память — не может узнать знакомых и восстановить, что с ним происходило в прошлом.