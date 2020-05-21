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Соседов объяснил, почему Моисеев не может оправиться от инсульта

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Соседов объяснил, почему Моисеев не может оправиться от инсультаМосква, 21 мая. Певец Борис Моисеев сам виноват в проблемах со здоровьем, поскольку своевременно не уделял ему должного внимания. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Эпатажный артист совершенно перестал появляться на публике. По словам друзей и коллег, он не может оправиться от тяжелого инсульта.

Соседов убежден, что Моисеев уже никогда не вернется на сцену, а виной тому — повышенная работоспособность и желание всегда быть на виду. Критик считает, что инсульт мог случиться у певца из-за крайне напряженного графика работы, в котором тот жил на протяжении 20 лет.

«Он же был активным гастролером, всегда очень много ездил. <...> С начала 90-х до 2010-го года он был очень активен. Скорее всего, он перестал следить за здоровьем — и вот с ним случилась беда. Хотя никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю», — сказал он.

Критик вспомнил, что в последний раз видел Моисеева в прошлом году. Он отметил, что певец очевидно не был здоров: он ходил с трудом и держался за чью-то руку.

«Было видно, что Боря слабенький, но старается держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем «плохой»… Однако все же было заметно, что человек перенес инсульт», — подчеркнул критик.

Соседов объяснил, почему Моисеев не может оправиться от инсультаНакануне стало известно, что Моисеев уже не может общаться как прежде, передает портал «Утро.ру». Продюсер Андрей Разин сообщил журналистам, что недавно виделся с музыкантом. По его словам, певцу становится хуже, он частично теряет память — не может узнать знакомых и восстановить, что с ним происходило в прошлом.

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Источник: Sobesednik.ru
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