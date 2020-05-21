Спасатель во главе Минобороны: Герой России Сергей Шойгу отмечает юбилей

Генералу армии, Герою России, Заслуженному спасателю, министру обороны РФ Сергею Шойгу исполнилось 65 лет. В день юбилея командующего одной из сильнейших армий в мире Федеральное агентство новостей вспоминает вехи биографии этого политика.

Сергей Шойгу родился 21 мая в 1955 году в городе Чадан в Тыве. На исходе существования СССР он возглавил небольшой отряд спасателей. Уже в постсоветское время небольшое подразделение, благодаря усилиям Шойгу, превратилось в одно из самых эффективных и уважаемых министерств.

Сергей Шойгу возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ почти 12 лет, и бесценный опыт, накопленный в МЧС, он перенес на свою работу во главе Министерства обороны России.

Спасатель во главе Минобороны

На должность главы Минобороны Сергей Шойгу был назначен 6 ноября 2012 года. Шойгу один из немногих министров, сохранивший свой пост в кабинете премьер-премьера Михаила Мишустина.

Под руководством Сергея Шойгу была продолжена кардинальная реформа Вооруженных сил России, проходит перевооружение нашей армии самым современным оружием, резко повысилась престижность воинской службы.

Особенно высоко поднялся престиж российской армии после бескровной, блестяще организованной операции по обеспечению воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Многие из участников операции, в том числе Сергей Шойгу, были удостоены медалей «За возвращение Крыма».

Сегодняшний день

Сегодня Сергей Шойгу остается одним из самых популярных политиков России. Он возглавляет Русское географической общество, по его инициативе созданы Арктические войска, ежегодно проводятся Армейские международные игры, создан крупнейший военно-патриотический парк «Патриот». С осени 2015 года и по сегодняшний день Россия и ее вооруженные силы оказывают помощь в установлении мира в Сирийской Арабской Республике.