США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ. ФАН-ТВ

Американские военные загрузили первые 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые отправятся в Россию. 21 мая, по данным агентства США по международному развитию, самолет с медицинским грузом будет в Москве.

Всего Соединенные Штаты планируют поставить в Россию 200 аппаратов ИВЛ, оставшиеся 150 единиц отправят 26 мая. Правительство США покроет полную стоимость аппаратов ИВЛ, в том числе и настройку системы, которая производится в Штатах.

По официальным данным, Россия является второй после США страной по числу заразившихся коронавирусом. Согласно последним данным, в РФ зарегистрировано 308 705 случаев заражения коронавирусом, из которых 2 972 оказались смертельными, 85 392 человека выздоровели.