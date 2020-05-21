Режиссер из Германии заявил, что немцам есть чему поучиться у авторов фильма «Шугалей»

Известный немецкий режиссер и писатель Тор Кункель поделился своими впечатлениями после просмотра фильма «Шугалей», подчеркнув, что кинолента обращает внимание на важную проблему — кризисную ситуацию в Ливии.

Обладатель нескольких национальных и международных наград Тор Кункель высоко оценил фильм «Шугалей». Картина показала всему миру, какими методами действуют террористы в Ливии. В основу сценария легли реальные события — похищение двух российских ученых, прибывших в страну для социологических исследований. Они уже год находятся в тюрьме без возможности встретиться с адвокатами, сотрудниками консульства, международными наблюдателями, а официальные обвинения им так и не были предъявлены.

По словам режиссера, «Шугалей» получился отличным фильмом, а его режиссер Денис Нейманд добился «впечатляющих результатов». Авторам удалось в захватывающей манере передать настоящее и актуальное событие, не оставив никого равнодушными к нему.

«Нет ненужной и преувеличенной жестокости, как вы знаете по американским фильмам», — отметил он.

Фильм помогает рассказать миру о бесчинствах террористов, заставить задуматься о проблемах Ливии. Кункель уверен, что его соотечественникам есть чему поучиться у создателей российской киноленты.

«Я также хотел бы видеть такой подход для Германии», — добавил режиссер.

Премьера фильма «Шугалей» состоялась 1 мая, он был переведен на другие языки. Иностранные пользователи уже поделились своим мнением о киноленте.