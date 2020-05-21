Путин поручил отладить до мелочей вопросы организации детского летнего отдыха

Москва, 21 мая. Все вопросы, касающиеся организации детского летнего отдыха, должны быть отлажены до мелочей, поскольку эта тема очень важна для миллионов российских семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания о ситуации в системе образования.

Глава государства отметил, что в процессе организации летнего отдыха должны быть обеспечены безопасность детей и строгое соблюдение санитарных норм. Путин пояснил, что данная тема очень важна для россиян, поскольку после режима изоляции многие предприятия только начали восстанавливать деловую активность.

«Не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми, поэтому все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены. Отлажены до мелочей», — подчеркнул президент России.

Также на совещании Владимир Путин заявил, что российская система образования достойно выдержала все испытания, связанные с пандемией коронавируса. Глава государства поблагодарил педагогов, а также учащихся и их родителей за терпение и взаимную поддержку.

Кроме того, президент сообщил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, передает «Царьград». Экзамен станет обязательным только для тех школьников, которые планируют в этом году поступать в вузы. Также учащиеся получат возможность сдать ЕГЭ в августе.