Ковентри, 21 мая. Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) заявила о разрушительной роли Турции в урегулировании ливийского кризиса. Обсерватория указывает, что наемники, которых турецкий лидер Тайип Эрдоган направляет в Ливию, стали главной причиной изменения баланса сил в стране.

Директор SOHR Рами Абдель Рахман отметил, что Эрдоган продолжает вмешиваться в дела североафриканского государства, вербуя наемников для участия в боевых действиях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Тысячи сирийских радикалов, по его мнению, в значительной степени нарушили баланс сил. Джихадисты сыграли ключевую роль в захвате ряда населенных пунктов и военных объектов, в том числе авиабазы Аль-Ватыя.

Источники организации подчеркивают, что сирийские наемники командуют различными бандформированиями ПНС, это особенно заметно на западной линии фронта. Активное участие в боевых действиях приводит к росту потерь — SOHR заявляет о гибели 311 наемников.