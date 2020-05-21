Минпросвещения РФ сообщило об отмене выпускных экзаменов в девятых классах

Москва, 21 мая. Выпускные экзамены в девятых классах решили отменить, аттестацию проведут по текущим оценкам, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В четверг глава ведомства принял участие в совещании, посвященном ситуации в системе образования на фоне пандемии коронавируса.

«Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно — до 15 июня», — сказал Кравцов.

Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение еще в марте из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в России. По последним данным, в стране зафиксировано около 317 тысяч случаев COVID-19, порядка 92 тысяч пациентов удалось вылечить, около трех тысяч скончались.

Сроки проведения Единого государственного экзамена из-за режима самоизоляции перенесли с начала июня на более поздний срок. В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил точную дату начала ЕГЭ — 29 июня. Сдавать его будут только те выпускники, которые планируют в этом году поступать в вузы.

Вопросы, касающиеся ОГЭ и ЕГЭ подробно обсудили на днях на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которая прошла в режиме онлайн. Федеральное агентство новостей подготовило подробный обзор мероприятия.