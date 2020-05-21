Миронов предложил не повышать тарифы ЖКХ с 1 июля

Москва, 21 мая. В России предложили отказаться от повышения тарифов естественных монополий до конца 2020 года. Соответствующий законопроект на рассмотрение правительства направил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политик напомнил, что очередное повышение стоимости жилищно- коммунальных услуг, а также железнодорожных перевозок в России должно состояться 1 июля 2020 года. По его мнению, это автоматически приведет к росту цен на рынке товаров и услуг.

«Отказ от повышения тарифов станет серьезной формой поддержки граждан, предприятий и всей экономики в целом. На протяжении многих лет ведущие экономисты и промышленники говорят, что высокий уровень тарифов естественных монополий в нашей стране тормозит развитие экономики. Я с этим полностью согласен, и на фоне коронавируса ситуация из-за повышения тарифов только ухудшится», — считает депутат.

Миронов подчеркнул, что Россия является крупнейшим экспортером энергоресурсов, поэтому тарифы должны быть ниже, чем в других странах.

«Во всем мире цены падают, а у нас, на внутреннем рынке, растут и остаются одними из самых высоких в мире. Мы уже не раз предлагали отказаться от порочной практики регулярного повышения тарифов. Это только усугубляет проблемы ЖКХ, поощряет безответственность управляющих компаний, увеличивает неплатежи, разгоняет инфляцию в стране», — добавил парламентарий.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.