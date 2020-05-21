Генерал СБУ заявил, что Запад больше не хочет поддерживать Украину по Донбассу

Киев, 21 мая. Украина осталась без поддержки со стороны Запада на переговорах в Минске по урегулированию в Донбассе, заявил бывший руководитель Следственного управления СБУ Василий Вовк.

По его словам, представители стран Запада и члены миссии ОБСЕ уже фактически на стороне России в переговорном процессе по Донбассу. Как уточнил Вовк, они смирились с тем, что конфликт заморожен, как и смирились с положением дел в Приднестровье.

В эфире «Эмигрантского радио» он добавил, что на переговорах в Белоруссии киевская делегация выступает против всех.

«Мы же должны понимать, я об этом писал, что сейчас в Минске не четырехсторонняя группа, пусть она будет хоть пяти, но какая расстановка сил! Там одна Украина против всех уже, мы должны это понимать», — добавил он.

Вовк объяснил логику западных партнеров Украины.

«И пусть оно так будет, какие-нибудь там выборы проведем, под каким-нибудь законодательством зафиксируем, перестанем стрелять, и вы нам не интересны», — сказал он, оценивая, как Запад относится к решению вопроса на юго-востоке страны.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске.

С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.