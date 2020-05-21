Цеков объяснил, почему на Украине «прессуют» телеканал «1+1»

Проверка телевизионного канала «1+1» проводится из-за его собственника — олигарха Игоря Коломойского, который имеет не самые хорошие отношения с украинскими властями. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины провести внеплановую проверку телеканала. Причиной стала показанная в эфире карта Украины без Крыма.

Руководство телеканала объяснило, что изображение карты было взято с сайта Nord Pool Spot.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что проводить по такому поводу проверку – это «неумно». Объясняется такой шаг и тем, что на Украине якобы признают территорию Крыма «временно оккупированной».

«Но на самом деле канал занимает не очень хорошую позицию по отношению к нынешней власти Украины. Если в стране какой-то канал находится в оппозиции к действующей власти, то СМИ его очень жестко прессуют. Если же выступает телевидение, то это происходит за счет наблюдательного Совета. «1+1» — канал Коломойского, у которого не самые хорошие отношения с нынешней властью. Они воспользовались этим случаем, чтобы провести тотальную проверку канала, хотя могли бы ограничиться только замечаниями. Скорее всего, это разборки с оппозиционным телеканалом», — пояснил Цеков в интервью ФАН.

Однако в украинском обществе есть понимание, что Крым вернулся в состав России навсегда. Большая часть украинцев осознает, что стране необходимо выстраивать и нормализовать отношения с Россией, говорит политик.

«Поэтому в различных СМИ Украины, в школьных учебниках появляются карты без Крыма. Все прекрасно понимают, что Крым навечно вошел в состав Российской Федерации. После событий 2014 года на Украине Россия может только территориально расширяться за счет того, что кто-то будет входить в ее состав. Со временем, возможно, сама Украина воссоединится с Россией, потому что этот путь неизбежен. Это может произойти через 20 или 50 лет. Только нынешние власти Киева не понимают, что Украине без России никуда. Политическая верхушка лишь оболванивает собственный народ», — добавил сенатор.

Напомним, Крым официально вошел в состав России по итогам народного референдума в марте 2014 года. В свою очередь, Украина продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

На Украине уже неоднократно возмущались изображению карты государства без региона. В частности, украинцы выразили негодование из-за появления школьных дневников с картой страны без Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал причины того, почему Крым не вернется в состав Украины. По его словам, планы «деоккупации», рожденные в головах киевских «стратегов», останутся «пустым сотрясением воздуха и порчей бумаги».