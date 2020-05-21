Бывшему вице-президенту США Байдену грозит срок за устаревшие схемы коррупции на Украине

Не успел экс-мэр Нью-Йорка, а ныне личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани порадовать американцев напоминанием, что Барак Обама с Джо Байденом и Петром Порошенко разворовали 100 млрд долларов через Украину после государственного переворота 2014 года в Киеве, как в столице «незалежной» состоялась пресс-конференция депутата Верховной рады Андрея Деркача (из «команды» Кучмы—Пинчука, сын бывшего главы СБУ Леонида Деркача), в ходе которой были презентованы записи телефонных переговоров Порошенко и Байдена, а также бывшего госсекретаря США Джона Керри. Записи, «свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем уровне».

Опишем кратко смысл опубликованной Деркачом прослушки.

«Если [на Украине] будет новое правительство и новый генеральный прокурор [вместо Виктора Шокина], я готов публично подписать [для вас] обязательства на миллиард долларов», — заявил Байден в разговоре с Порошенко 22 марта 2016 года.

Речь не о том, хочет того президент Украины или нет, добавил вице-президент США. Речь о том, что он, Байден, назвал сумму, которую готов подписать. На что Порошенко ответил, что это «чрезвычайно сильная мотивация», и предложил своему вашингтонскому респонденту кандидатуру Юрия Луценко.

Очевидно, Луценко пришелся американцу по вкусу — и 12 мая того же года возглавил украинскую Генпрокуратуру. Шокин же был уволен гораздо раньше, уже 5 апреля, — так и не успев довести до конца расследование по украинскому нефтегазодобывающему холдингу Burisma, в котором, по удивительному совпадению, подвизался Хантер Байден, сын вице-президента США.

Уже 13 мая Байден в разговоре с Порошенко еще раз упомянул об этой истории.

«Я человек слова, — заявил он. — И теперь, когда новый генеральный прокурор занял свою должность, мы готовы идти дальше и подписать гарантию на один миллиард долларов».

Как мы прекрасно помним, 23 января 2018 года Байден публично признался, что в конце марта-2016 он ультимативно требовал от Киева «обменять» неудобного генпрокурора Шокина на миллиард.

«Я взглянул на [Порошенко] и сказал: «Через шесть часов я улетаю. Если генпрокурор не будет уволен, вы не получите деньги, — рассказал Байден на встрече в американском Совете по международным отношениям. — Что ж, этот сукин сын был уволен!»

Впоследствии демократы в Палате представителей США устроили целый цирк из своего требования отстранить от власти президента Дональда Трампа за то, что он якобы просил Киев возобновить расследование по делу Burisma, в противном случае отказываясь выделять ему военную помощь. Куда более впечатляющее вмешательство во внутренние дела Украины со стороны Байдена — с отставкой целого генпрокурора, копавшего под бизнес с сыном вице-президента США, — его однопартийцев ничуть не смутило.

Миллиард долларов — деньги, что и говорить, значительные. Однако вовсе не такие большие, чтобы Трамп ради них так рисковал, посылая Джулиани «на разведку» в Киев. Нет, на кону стояла куда более — на два порядка — крупная сумма, да и она интересовала Белый дом лишь в контексте антитрампистского заговора во главе с Бараком Обамой — «Обамагейта».

Джулиани, кстати, сразу предупредил, что все серьезно, и по этому делу и Обама, и Байден могут «присесть» на вполне ощутимый срок — да не одни, а вместе с другими представителями демократического истеблишмента.

Конечно, эксцессы такого рода проще всего списать на предвыборную борьбу. Но необходимо заметить, что ранее публичные конфликты подобного толка — по крайней мере, на деле, а не на словах, — в американских политических верхах были исключены. Даже в трехлетней эпопее вокруг попыток импичмента 45-го президента США: сначала под флагом «Рашагейта», а затем — неподобающего давления на президента Украины Владимира Зеленского, — враждующие стороны толком не переходили от слов к делу, если не считать болтовню в Конгрессе.

Точно так же, как обещания Трампа посадить в тюрьму Хиллари Клинтон остались не более чем предвыборными обещаниями. Все решалось в более-менее закрытом режиме, а в эксклюзивных случаях — типа убийства Джона Кеннеди, «Уотергейта» и «событий 9/11» — при помощи соответствующих методов из арсенала спецслужб.

Теперь же речь идет о конкретных суммах и фамилиях, а следовательно — о неуплате налогов и прочих недопустимых и караемых в США вещах. Значит, что-то важное случилось — образно говоря, какой-то очень большой зверь сдох в американском политическом лесу?

Похоже, так оно и есть. Что же это может быть за зверь? Не претендуя на полное раскрытие темы, сосредоточимся только на одном, но весьма немаловажном, на мой взгляд, аспекте.

Как известно, за плечами у Джозефа Байдена — долгая и весьма впечатляющая политическая карьера. В частности, на протяжении 36 лет подряд (!), с 1973 по 2009 годы, он представлял в сенате США штат Делавэр. Штат очень нерядовой, который все это время (после отмены привязки доллара к золоту) был главным внутриамериканским оффшором — то есть финансовым центром, обеспечивающим взаимодействие «империи доллара» с ее внешними колониями. И, соответственно, управлявшим доходами, которые получала из таких колоний, независимо от их формального статуса, американская элита.

Это для понимания реального масштаба фигуры, которая в январе 2009 года переместилась из насиженного десятилетиями сенаторского кресла в кресло вице-президента при Бараке Обаме и занимала его в течение всех восьми лет пребывания последнего в Белом доме.

Одним из направлений работы «оффшорного заправилы», которым по факту являлся и отчасти до сих пор является Джо Байден, был бизнес на «цветных революциях» всех оттенков. Причем эта чисто коррупционная бизнес-модель, начиная с Чили 1973 года, была отработана почти идеально.

Ее схема такова. Разными путями (в том числе — и в Советском Союзе, и в Российской Федерации) к власти в стране-мишени приводились зависимые политические силы, которые потом работали на Америку и сменялись по мере необходимости. Через такую страну прокручивались кредиты международных финансовых организаций, преференции для транснациональных корпораций, деньги федерального бюджета США, наркотики и многое другое. «Машина» коррупции работала с тысячепроцентными прибылями, а «оффшорная касса» была одним из обязательных и ключевых ее элементов, чем-то вроде мотора для автомобиля…

Но за полвека непрерывной работы этот мотор, можно сказать, выработал свой ресурс и начал сбоить. То, что сейчас происходит в сфере мировых финансов, свидетельствует об этом с полной определенностью. «Криптовалюты», «отрицательные процентные ставки», «вертолетные деньги» и так далее создают совершенно иную реальность, в которой вся описанная выше машина становится ненужной — примерно как паровозы на современных железных дорогах, пейджеры после появления смартфонов, или гужевой транспорт в эпоху автомобильных хайвэев.

Таким образом, эта «сумма технологий», наработанная за последние полвека, оттесняется из центра на периферию. А это, в свою очередь, вызывает целый спектр общественных, политических и прочих последствий, в том числе внешнеполитических.

Процесс этот — не разовый и не одномоментный, насыщенный множеством коллизий. Одну из таких коллизий мы и наблюдаем сегодня в «деле Байдена—Порошенко», которое можно рассматривать как своего рода лакмусовую бумажку происходящих перемен.

Проще говоря, у части американских и мировых «элит» появилась возможность получать доходы без использования «оффшорных» технологий — альтернативными путями. Еще вчера такие прибыльные и эффективные, эти технологии становятся устаревшими и утрачивают свою конкурентоспособность — однако продолжают претендовать на прежнюю или даже большую долю рынка. А в этой ситуации в мире больших денег и большой политики нет места ни сантиментам, ни прежним заслугам. Ничего личного, просто бизнес…

Что все это значит для России? С одной стороны, наша страна вроде бы стоит далеко в стороне от данного процесса. А с другой — получается, она первой и очень загодя «отошла» в эту безопасную сторону. Опять случайность?

Есть такая русская поговорка: «Выдавать нужду за добродетель». И кто может поручиться, что в данном случае: от Мюнхенской речи президента Владимира Путина вплоть до нынешнего дня все не делалось «от обратного», то есть добродетель не выдавалась за нужду?