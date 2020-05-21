Нацсовет Украины внепланово проверит канал «1+1» за показ карты страны без Крыма

Киев, 21 мая. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу «1+1» после показа в новостях карты государства без Крыма. Об этом сообщили в пресс-служба регулятора.

«Национальный совет на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» (логотип «1+1») по лицензии на многоканальное вещание в сети МХ-1. Телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, «неправильная» карта Украины была показана со ссылкой на карту, опубликованную на странице энергетической европейской биржи Nord Pool Spot.

По итогам проверки, которая состоится после завершения карантина, совет примет законодательно обоснованное решение.

Несмотря на то, что Крым официально стал российским регионом по итогам народного референдума еще в марте 2014 года, Украина продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В стране не в первый раз возмущаются изображению карты государства без региона.

Например, прошлой осенью американскую газету The New York Times после публикации «неверной» карты в одном из материалов украинское посольство в Вашингтоне немедленно попросило исправить ошибку и «не играть на руку российской пропаганде».

До этого украинцы возмутились школьными дневниками с картой страны без Крыма, которые обнаружили в продаже в одной из популярных сетей супермаркетов.