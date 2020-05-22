Юность в красных беретах: почему «Юнармии» стоит доверить воспитание подростка

Движение «Юнармия» готовится на следующей неделе отметить юбилей — пять лет с момента создания. Сейчас в юнармейской семье состоят больше 700 тысяч российских детей и подростков, а интерес к нему растет — ребят привлекает возможность проникнуться военной атмосферой, пострелять из автомата, «прокачать» дисциплину и собранность в полевых условиях, а не над учебниками.

Даже самоизоляция не помешала желающим стать юнармейцами этой весной: в главном штабе движения быстро разработали порядок вступления в режиме онлайн, и в конце апреля школьники из Ингушетии стали первыми, кто присоединился к «Юнармии» по видеосвязи.

Школьники принимают решение стать юнармейцами добровольно. Кто-то из подростков уже знает, что свяжет свое будущее с военной карьерой, а кто-то начинает интересоваться движением после отзывов друзей, одетых в новую, с иголочки, форму.

Но рассказывают подрастающему поколению не про одно только оружие: для них проводят интересные мероприятия, связанные с изучением географии и истории, устраивают соревнования, походы и экспедиции. Словом, стараются заинтересовать со всех сторон — и это получается. Юноши и девушки (последних в рядах юнармейцев немало) получают широкий доступ к инфраструктуре Вооруженных сил, могут заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ, а еще — возможность провести лето в «Орленке» или «Артеке». За всем этим подрастающее поколение становится образованнее, выносливее, дружнее и, что немаловажно, патриотичнее.

Помимо образовательных программ, юнармейцы помогают ухаживать за мемориалами и обелисками, несут вахту памяти у Вечного огня, учатся оказывать первую помощь, занимаются волонтерской деятельностью.

Что и говорить — родители могут смело доверить «Юнармии» своих детей. Зажатые ребята становятся увереннее в себе, а ершистые хулиганы — воспитаннее и сдержаннее. Преображение видно уже с той минуты, как ребята надевают стильную форму юнармейца — она делает из непослушного юнца с ветром в голове рассудительного и сильного взрослого. Такой точно не боится новых вызовов, уважает старших, свою страну и ее историю. Составляют форму удобные поло, футболки, толстовки, тактические брюки, шорты, куртки, берцы, береты, кроссовки и разные аксессуары, например, военно-полевые планшеты. Все вещи практичные и качественные, отлично подходят для активных событий. Можно приобрести отдельные нашивки и шевроны.

Заказать одежду очень просто: найти ее родители новоиспеченных юнармейцев могут на сайте юнармейцы.рф. Первой, кто получил лицензию на производство формы для этого молодежного движения, стала компания «Магазин АР Петроградская». Компания разработала и согласовала дизайн формы с министерством обороны. Дизайнеры трудились над внешним видом амуниции — тщательно продумали сочетания цветов и ткани. Теперь «Магазин АР Петроградская» поставляет одежду, например, в Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», шьет форму спортсменам ФК «Сахалин», одевает юнармейцев Армении.

Практичные и удобные вещи стоят не дороже «модных шмоток» в популярных молодежных магазинах, а до 5 июня на весь ассортимент действует скидка 30% (промокод на нее — «Мы победим!»). Кстати, наряд юнармейцев часто красуется на военных построениях, маршах и выставках — например, «Армия-2019».

«Юнармия» была создана в 2016 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Вступить в нее может любой школьник в возрасте от 8 до 18 лет. Для этого нужно обратиться с заявлением в штаб по месту жительства.