Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо

Дамаск, 21 мая. Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в районе города Кобани в провинции Алеппо, сообщили в турецком министерстве обороны.

В Сети появились фотографии, сделанные при патрулировании зоны на севере Сирийской Арабской Республики.

Накануне Россия и Турция провели двенадцатое совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе. В марте президенты РФ и Турции согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в провинции. Стороны подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии.

В среду сирийские военные заблокировали проезд конвою ВС США в провинции Хасака, и американские военные вынуждены были уехать в обратном направлении.