Путин заявил, что система образования достойно выдержала испытания пандемии

Москва, 21 мая. Российская система образования достойно выдержала все испытания, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания о ситуации в системе образования.

«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания и выдержали достойно», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что переход на дистанционное обучение стал одной из первых мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. По его словам, это решение было трудным, но абсолютно верным, поскольку стоял вопрос о защите жизни и здоровья детей, молодежи, учителей и преподавателей.

Президент отметил, что учиться и учить дистанционно было трудно, так как педагогам пришлось оперативно осваивать новые технологии. При этом Путин подчеркнул, что такая система позволила родителям школьников увидеть, как много преподаватели вкладывают в их детей. Кроме того, глава государства поручил в начале следующего учебного года проконтролировать качество знаний, полученных в период дистанционного обучения, и при необходимости восполнить пробелы.

Также Владимир Путин опроверг сообщения о том, что дистанционное образование в будущем якобы заменит традиционную форму. Подобные слухи глава государства назвал провокацией.