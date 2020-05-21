Путин назвал провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным

Москва, 21 мая. Президент России Владимир Путин назвал откровенной провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным. Об этом российский лидер заявил, открывая совещание о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава государства подчеркнул, что новые технологии открывают колоссальные возможности, но они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной среды школ, вузов и колледжей.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — сказал глава российского государства.

По словам российского президента, система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на котором основано общество.

Путин назвал провокациями все слухи о том, что дистанционное образование заменит традиционное. Глава Минобрнауки записал, ректор МГУ согласно покивал pic.twitter.com/3AcFdgfOMS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 21, 2020

Ранее российский лидер сообщил, что сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 29 июня. По словам главы государства, ЕГЭ будет обязательным только для выпускников, которые планируют в этом году поступать в вузы.