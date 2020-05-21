Путин объявил дату начала ЕГЭ в 2020 году

Москва, 21 мая. Единый государственный экзамен начнется в России в этом году 29 июня. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам образования.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что ЕГЭ будет обязательным только для выпускников, которые планируют в этом году поступать в вузы. Школы смогут дистанционно помочь им в подготовке. Тем школьникам, которые не смогут прийти на ЕГЭ в июне, дадут возможность сделать это в августе.

При этом президент обратил внимание, что дополнительные периоды нужно предусмотреть не только летом, но и в течение нового учебного года.

Напомним, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в текущем году из-за пандемии COVID-19 выпускники смогут сдать ЕГЭ по количеству предметов, нужному для поступления в вуз. Вопрос дополнительных вступительных экзаменов высшие учебные заведения будут решать самостоятельно. Тем выпускникам, которые не планируют поступать, ЕГЭ сдавать будет не нужно. Оценки школьникам выставят в аттестат по итогам учебного года.

Как отмечает телеканал 360, изначально планировалось, что ЕГЭ в этом году стартует 8 июня. Но сроки были сдвинуты из-за эпидемии коронавируса. Школьников и студентов вузов временно перевели на дистанционное обучения. В настоящее время на домашнем обучении, по данным Минпросвещения, находятся более 16 млн учащихся. Также в министерстве заявили, что выпускные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников отменяются.