Мишустин поручил жестко контролировать ситуацию с выплатами медикам

Москва, 21 мая. Доплаты борющимся с коронавирусом медикам за апрель должны быть уже выплачены в полном объеме, оснований для задержек нет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В четверг на заседании правительства Мишустин подчеркнул, как важно, чтобы все начисления оперативно доходили до людей. Все необходимые корректировки и разъяснения по президентским выплатам уже переданы в регионы.

Оснований для задержек нет, добавил премьер, поскольку для начислений выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков. Оплата производится по факту взаимодействия с больными COVID-19. В некоторых регионах, по его словам, уже начались выплаты за май, пишет НСН.

Мишустин поручил Минздраву РФ совместно с Федеральным казначейством держать ситуацию под жестким контролем.

«Также прошу совместно с Минкомсвязи проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал государственных услуг, и докладывать мне о текущей ситуации ежедневно», — заключил глава кабмина.

Напомним, что в апреле президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Глава государства призвал выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Также президент подписал закон, отменяющий НДФЛ с таких выплат.

В последние дни в России наблюдается уменьшение числа новых случаев COVID-19. Эксперты полагают, что страна преодолела пик и выходит на плато.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в России с начала эпидемии зафиксировано около 317 тысяч случаев коронавируса. Около 92 тысяч пациентов выздоровели, свыше трех тысяч скончались.