Сенатор Пушков полагает, что после пандемии роль США в мире снизится

Москва, 21 мая. Пандемия коронавируса может привести к тому, что мир перестанет быть однополярным, полагает член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сенатор заявил в ходе онлайн-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«То, что мир изменится — это факт. Снизится роль США. Они проявили себя не лидером современного мира. Увеличится роль Китая. Мир будет постепенно из однополюсного, каким он был после распада СССР, превращаться в трехполюсный», — заявил сенатор.

Центрами трехполюсного мира станут США, Китай и Россия, полагает глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

«В таком более сложном мире нам предстоит жить. Это будет ситуация, когда все кризисы, которые мы имели до пандемии, сохраняются. Кризис показал не лучшие качества человечества. Он обострил международные отношения», — отметил Пушков.

По мнению сенатора, есть две точки зрения на то, в каком мире мы проснемся после пандемии коронавирусной инфекции.

«Первая — оптимистичная и, к сожалению, нереалистичная: мы проснемся в мире, где будет больше взаимопомощи, взаимопонимания. Пандемия — это первый звоночек. Еще есть угроза распространения опасных видов оружия, есть опасность утечки (случайной или нет) инфекционных агентов, есть вопрос глобального потепления, — перечисляет глобальные проблемы современности Алексей Пушков. — Чтобы предотвратить эти беды, человечество должно объединиться».

Однако на деле этого не произойдет, делает прогнозы глава комиссии СФ по СМИ. Некоторые страны продолжат свою агрессивную политику.

«Пандемию используют в своих политических целях, — признал сенатор. — Несмотря на пандемию, продолжается все та же агрессивная политика со стороны США: санкции, ультиматумы, угрозы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил снять санкции с тех государств, которые сильно страдают от пандемии коронавируса. США заявили, что не видят необходимости в этом».

Ранее Алексей Пушков предположил, что после пандемии коронавируса отношения РФ и Европы могут улучшиться.

«Целый ряд государств Европы поддерживают и развивают с нами двусторонние отношения, здесь после пандемии мы можем увидеть определенный прогресс», — заявил сенатор.

Также Пушков охарактеризовал год правления украинского лидера Владимира Зеленского как «президентство невыполненных обещаний».