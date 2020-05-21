Школьник чинит старую технику и дарит ее нуждающимся. ФАН-ТВ

Сергей Верзов четырнадцатилетний школьник из Калининградской области. Уже несколько лет мальчик помогает нуждающимся. Он сам собирает компьютеры из старой техники и дарит их тем, кому действительно нужно.

«Этот проект начался со спора с папой. Он говорил, что люди будут отдавать мне старое железо, чтобы я собирал его и отдавал нуждающимся компьютеры, а я не поверил. Мы поспорили, и уже через пару дней мы залили видео, и люди стали предлагать свое старое железо», — вспоминает Сергей.

В условиях самоизоляции благотворительность оказалась очень востребованной. Далеко не каждый может позволить себе приобрести компьютер, а учебу, работу, пусть и дистанционные, никто не отменял.

«Этот компьютер, который я буду сегодня отдавать, способен запустить какие-то базовые программы для обучения, потянет интернет, можно будет зайти в браузер для дистанционного обучения. Я думаю, что этот компьютер сможет помочь семье, которой я его отдам», — надеется юный мастер.

Сергей привез собранный компьютер семье Наумовых, в которой десятилетний школьник Алексей выполнял задания с мобильного телефона.

«Я в интернете связалась и вот задала такой вопрос, что такая ситуация, нужен компьютер, возможно ли. Мне Максим сразу ответил, что да, конечно, можно. И в течение полутора недель мы компьютер получили», — поделилась Светлана Наумова.

Сергей и представить не мог, до каких масштабов разрастется его проект. Сейчас ему высылают старую технику из разных городов России, иногда даже приходят посылки из-за границы. Главное условие цепочки помощи — безвозмездность. Сергей даром получает старую технику и также отдает уже собранные компьютеры нуждающимся.