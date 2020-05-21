Медведев заявил, что пандемия изменила мир навсегда

Москва, 21 мая. Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно и потребует изменить модель человеческого поведения. Об этом он рассказал на конференции Startup Village LiveStream.

«Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда», — подчеркнул он.

По мнению политика, для того, чтобы сформировать новую модель поведения после пандемии всем странам и компаниям придется предпринять огромное количество усилий. По мнению Медведева, пока никто до конца не понимает, какой эта модель станет в будущем.

«Нынешняя ситуация создает и дополнительные возможности, которыми мы все должны воспользоваться», — уточнил он.

Кроме того, он добавил, что на фоне кризиса после пандемии властям предстоит поддержать отрасли, которые понесли наибольшие утраты.

Ранее политик рассказал, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно. Как считает Медведев, одним из проблемных направлений является недостаточная эффективность служб занятости. При этом председатель партии уточнил, что в условиях относительной стабильности службы занятости работают нормально.

Бывший премьер предложил подумать, как можно исправить ситуацию. По его словам, нужно создать рабочую группу, куда будут включены представители Министерства труда и социального развития, участники из «Единой России» и общественных структур.