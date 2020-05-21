В ДНР заявили о нежелании Германии и Франции поддержать «мирный план» Зеленского

Перед выборами на Украине от Владимира Зеленского ожидали больших перемен, но на деле он оказался хуже Петра Порошенко. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.

Риторика популиста

По мнению Владимира Бидевки, риторика Зеленского на пресс-конференции, посвященной его годовщине в должности президента Украины, — риторика популиста. К тому, что реально происходит на Украине, в Донбассе и в мире в целом, она не имеет никакого отношения.

«Зеленский — актер. Он умеет демонстрировать хорошую мину при плохой игре. Но даже поверхностный разбор фактов показывает, что это всего лишь игра на публику и камеры. Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря лозунгам об урегулировании конфликта в Донбассе. Он говорил, что нужно просто прекратить стрелять. Но прошел год, а стрелять украинская армия так и не перестала, несмотря на все мирные инициативы народных республик Донбасса. До сих пор гибнут мирные граждане, которых Зеленский во время пресс-конференции назвал террористами и боевиками», — пояснил Бидевка.

Политик заметил, что «мирный план» украинского президента обернулся еще большей кровью, чем при Петре Порошенко. С самого начала было очевидно, что этот план принципиально нереализуем: он не учитывает позиции Донбасса и полностью контролируется праворадикальными группировками и западными кураторами.

Париж и Берлин против

«При этом постоянные угрозы Зеленского выйти из «минского формата», очевидно, тоже не имеют под собой никакого фундамента. Он не способен сделать никаких шагов самостоятельно. Мы видим, что сегодня ни Германия, ни Франция не станут поддерживать такую позицию. Это нужно только националистам, пытающимся разыграть свои политические карты на шатающейся политической арене Украины. На этом фоне смешно выглядят попытки Зеленского быть похожим на полноценного игрока международной политики, ставить условия государствам — участникам «нормандского формата», в частности Российской Федерации. При этом он делает вид, что все идет в соответствии с разработанными Киевом планами», — добавил собеседник ФАН.

Политик уверен, что никаких собственных планов у Киева нет. Все, что делает Владимир Зеленский на уровне международных отношений, да и внутри Украины, — выполнение указаний западных кураторов.

«Кроме того, давление на политику имеют и международные организации, условия которых приходится выполнять за очередной кабальный кредит. Перед выборами на Украине от Зеленского ожидали больших перемен, об этом говорили его высокие рейтинги. Он много говорил и обещал, но на деле оказался президентом хуже, чем Порошенко», — заключил Бидевка.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.