Лукашенко призвал не расслабляться в противостоянии коронавирусу

Минск, 21 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно улучшается, но расслабляться в противостоянии инфекции не следует.

В четверг глава государства обсудил со своим помощником Александром Косинцем и главой национального Минздрава Владимиром Караником эпидемиологическую обстановку в стране.

«Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране. Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель — смертность», — приводит слова президента агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что доволен работой сферы здравоохранения в стране, и надеется, что она стойко продержится до конца пандемии.

По прогнозам белорусского лидера, ждать осталось недолго — «барахтаться» с вирусом предстоит еще примерно месяц.

«Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — повторился он.

Лукашенко отметил, что в стране выбрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, не только коронавирусных. По его словам, в связи с этим спад заболеваемости особенно хорошо виден в Витебске и Минске — городах, которые столкнулись с инфекцией первыми.

Напомним, что в Белоруссии, несмотря на пандемию, состоялся парад Победы. Лукашенко призвал не осуждать государство за проведение торжества, заявив, что у республики «не было другого выбора».

По последним данным, в стране выявлено 32 426 случаев COVID-19, 179 человек скончались, передает радио Sputnik.