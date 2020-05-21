Пушков назвал первый год президентства Зеленского временем «невыполненных обещаний»

Москва, 21 мая. Президент Зеленский разочаровал украинских избирателей, полагает сенатор Алексей Пушков. С таким заявлением он выступил в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это президентство невыполненных обещаний и упущенных возможностей, — отмечает Пушков. — Зеленский должен был расчистить авгиевы конюшни коррупции, найти баланс отношений с Россией».

Также новому украинскому президенту предстояло найти пути прогресса по решению ситуации с Донбассом, отыскать возможности для оживления экономики, напоминает сенатор. Зеленский должен был преодолеть негативное наследие его предшественника Петра Порошенко.

«Зеленский отошел от политики, которую Порошенко проводил сознательно, политики маневрирования на грани войны с Россией. Ему также удалось добиться обмена пленными», — перечисляет заслуги украинского президента Пушков.

Однако переговоры с республиками Донбасса находятся в тупике, Киев не готов обсуждать особый статус ДНР и ЛНР и не способен обеспечить разведение сил.

«Украинский президент говорил, что «будет бороться за умы и души жителей Донбасса». Это пустые разговоры. Для начала бы снял экономическую блокаду», — предлагает российский политик.

У Владимира Зеленского были возможности нормализовать отношения с Россией, что было бы полезным для экономики Украины, однако ему это сделать не удалось.

«Нельзя сказать, что Зеленский приобрел больших сторонников в лице Запада. Американский президент Дональд Трамп не видит в нем равного партнера, он не доказал свои способности к лидерству», — рассуждает Пушков.

Также остались невыполненными обещания нынешнего президента соседней страны разобраться с бывшими руководителями Украины, напомнил Алексей Пушков.

«Помните, во время дебатов Зеленский говорил: «Петр Алексеевич, я ваш приговор». Год прошел, где приговор?» — недоумевает сенатор.

В целом украинский лидер больше не контролирует положение дел в стране, полагает председатель комиссии Совета Федерации по СМИ.

«Он «поплыл», не контролирует ситуацию. Отсюда и его рейтинг. Зеленский потерял 32 процента рейтинга за год. Было 73, сейчас 41. Если так пройдет еще год, это будет уровень Петра Порошенко», — предостерегает Пушков.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал Федеральному агентству новостей будущее взаимоотношений между Россией и странами Европы. По словам сенатора, после эпидемии коронавируса отношения между Москвой и европейскими столицами могут пережить «определенный прогресс».