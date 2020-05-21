РБК сообщил о возвращении бизнесмена Давида Якобашвили в Россию

Москва, 21 мая. Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию. Об этом сообщил РБК.

Бизнесмен уточнил, что приехал в Москву «на несколько дней», а с уголовным делом, в рамках которого в 2019 году прошли обыски в его музее «Собрание», все в порядке.

«Распространяться не могу, но все нормально», — сказал он.

Якобашвили ранее заявлял, что не станет приезжать в Россию, пока не будет поставлена точка в его деле. В последнее время бизнесмен проживал в Монако.

Напомним, что обыски в «Собрании» прошли в июне прошлого года. ФСБ провела их в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Поводом стала жалоба Бориса Минахи — партнера Якобашвили по бизнесу. Минахи обвинил его в краже средств Ейского портового элеватора. Во время проведения обысков Якобашвили, имеющий гражданство Швеции, находился на форуме в Швейцарии.

Якобашвили в рейтинге Forbes за 2017 год занял 120 позицию (0,9 миллиарда долларов). Компанию «Вимм-Билль-Данн» он продал PepsiCo в 2011 году. Сейчас является совладельцем компании Petrocas.

Музей «Собрание» бизнесмен построил в Москве для экспозиции коллекции. Он увлекался собиранием музыкальной техники, предметов ювелирного и декоративно-прикладного искусства, антикварных часов и много другого.