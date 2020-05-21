Востоковед Долгов объяснил, зачем США организовали фейковое задержание нового лидера ИГ*

Поддержка террористических группировок, использование фейков и политическое давление — как американское правительство пытается сохранить присутствие военного контингента на Ближнем Востоке, Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед Борис Долгов.

Противоречивое задержание

Национальная разведывательная служба Ирака сообщила, что смогла задержать нового главаря запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1) Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курейши (настоящее имя Абд аль-Насир Кардаш).

Breaking: #Iraqi intelligence arrested Hajji Abd al-Nasir one of the most important leaders of #ISIS, he was strong candidates for ISIS leadership after killing of Abu Bakr Al-Baghdadi, but the the group chose Abdal-Rahman al-Mawla the leader of them pic.twitter.com/jmqNOksrFC — Mustafa Habib (@Mustafa_Habib33) May 20, 2020

Как отмечают сотрудники иракских спецслужб, задержанный главарь террористов занял свой пост после ликвидации США в октябре 2019 года прошлого лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Примечательно, что фотография задержанного иракскими спецслужбами террориста была опубликована экспертом в вопросах безопасности и борьбы с экстремизмом Хушамом аль-Хашими. По его словам, Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курейши не только был высокопоставленным членом «Исламского государства», но и входил в группировку «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

Задержание нового главаря террористической группировки вызывает много вопросов. Особенно учитывая репутацию иракских и американских спецслужб, которые в прошлом неоднократно отчитывались о ликвидации аль-Багдади. Можно вспомнить, что, по их словам, нового «террориста №1» ликвидировали 88 раз, ранили 256 раз и даже брали в плен 129 раз.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, чем на самом деле является задержание приемника аль-Багдади.

Игра спецслужб

По словам собеседника ФАН, поимка нового лидера «Исламского государства» может быть простой игрой спецслужб, однако громкие заявления о том, что данное событие может кардинально поменять ситуацию с этой группировкой, являются лукавством. Поскольку арест того или иного главаря, названного лидером, не меняет деятельность террористической группировки.

«Американским спецслужбам нужно было подтверждение успеха в работе с иракскими спецслужбами на территории Ближнего Востока. Поэтому не исключено, что после поимки преемника аль-Багдади появится новый лидер, которого также будут «ловить». Вполне вероятно, что пойманный Абд аль-Насир Кардаш просто работает на американские спецслужбы, чтобы выполнять такие информационные вбросы, или же действительно был членом террористической организации, правда, не влиятельным. Американцам необходимо подтвердить свое присутствие в регионе, помимо простого наличия военнослужащих на военных базах. Вашингтон мог специально запустить кампанию по поимке «нового лидера ИГ» в качестве обоснования своего присутствия не просто в Ираке, а на Ближнем Востоке в целом», — говорит Борис Долгов.

Связь США с террористами

Востоковед обратил внимание на причастность американских спецслужб к созданию «Исламского государства», которая подтверждалась даже заявлениями нынешнего президента США Дональда Трампа, когда тот еще был кандидатом на эту должность.

«Трамп прямо обвинял предыдущую администрацию Барака Обамы в создании ИГ. Контакты американских спецслужб с террористами, позже ставшими во главе «Исламского государства» и ряда других группировок, так или иначе подконтрольных Вашингтону, неоднократно подтверждались. Мы знаем, что боевики ИГ после разгрома ячеек вступали в ряды других проамериканских вооруженных формирований, в том числе тех же «Сирийских демократических сил» (SDF). Активизация боевиков «Исламского государства» в Сирии и Ираке является одним из способов США обосновать необходимость своего присутствия на Ближнем Востоке», — считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

Фейк для устрашения

Ликвидация ВС США аль-Багдади вместе с большим числом боевиков и сообщников до сих пор не имеет какого-либо подтверждения. Кроме громких слов Дональда Трампа о решительной борьбе с терроризмом, трусов ликвидированного главаря ИГ и героической собаки, ничего общественности представлено не было.

Как считает собеседник Федерального агентства новостей, ликвидация аль-Багдади до сих пор не подтверждена и действительно может быть просто информационной кампанией, основанной на фейке американских спецслужб. Запущен же он был для того, чтобы создать устрашающий образ ИГ и обосновать американское присутствие на Ближнем Востоке.

«Если в целом говорить о ситуации с «Исламским государством» на территории Ближнего Востока, то организация ликвидирована как полноценная группировка с развитой сетью ячеек. В особенности это касается Сирии, где действуют отдельные разрозненные бандформирования и «спящие ячейки» боевиков. В Ираке же в последнее время наблюдается активизация боевиков ИГ. Рассчитывать, что американцы просто так не уйдут с Ближнего Востока, не стоит. Они постараются остаться любыми способами, чтобы продвигать свои интересы. Поэтому стоит ожидать, что нахождение своих военнослужащих они будут и дальше обосновывать активностью террористических группировок», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.