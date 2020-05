Востоковед Долгов объяснил, зачем США организовали фейковое задержание нового лидера ИГ*

Поддержка террористических группировок, использование фейков и политическое давление — как американское правительство пытается сохранить присутствие военного контингента на Ближнем Востоке, Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед Борис Долгов.

Национальная разведывательная служба Ирака сообщила, что смогла задержать нового главаря запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1) Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курейши (настоящее имя Абд аль-Насир Кардаш).

Breaking: #Iraqi intelligence arrested Hajji Abd al-Nasir one of the most important leaders of #ISIS, he was strong candidates for ISIS leadership after killing of Abu Bakr Al-Baghdadi, but the the group chose Abdal-Rahman al-Mawla the leader of them pic.twitter.com/jmqNOksrFC