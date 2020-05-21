Закон о едином цифровом регистре принят Госдумой в третьем чтении



Москва, 21 мая. Закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

В регистр будут вноситься следующие данные: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Регистр будет находиться в ведении Федеральной налоговой службы. Он будет заполняться на основании имеющихся у ФНС данных, а также информации от МВД, Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Как подчеркнули в пресс-службе Госдумы, обеспечивать защиту всех имеющихся в регистре сведений также должна будет ФНС.

Предполагается, что закон начнет действовать с 1 января 2022 года. При этом некоторые его нормы могут вступить в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года.

Как отмечает телеканал «Царьград», ранее этот законопроект вызвал критику в российском научном сообществе. Десятки ученых обратились в администрацию президента РФ, правительство, Совет Федерации и Госдуму. В своем обращении они высказали мнение, что этот закон идет вразрез с конституцией. Кроме того, они указали на то, что проект документа ранее был забракован в Федеральной службе безопасности. По мнению специалистов ФСБ, «обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации».

В ФНС, которая будет курировать этот регистр, придерживаются другого мнения. Налоговики считают, что закон будет очень удобен для населения, потому что позволит быстро оказывать материальную и социальную адресную поддержку, а также значительно сократить время оказания госуслуг без требования избыточных бумаг, заявлений, пишет «Ридус». В ведомстве также подчеркнули, что в этом регистре не будет телефонов граждан, информации об их налогах, имуществе, штрафах, «и тем более никаких описаний свойств личности».