Пользователи во всем мире поделились своим мнением после премьеры российского фильма «Шугалей», показавшего, что на самом деле сейчас происходит в Ливии.

«Шугалей» основан на документальной истории. Картина повествует о том, как террористы разрушают Ливию, о похищении российских социологов, которые до сих пор находятся в неофициальной тюрьме Митига.

Часть пользователей YouTube на канале «Точка зрения» предложила сделать киноленту аутентичной, использовав субтитры на разных языках, заменив дублированный перевод на оригинальную озвучку.

«Они должны были использовать субтитры на разных языках, чтобы сохранить его [язык] как можно более подлинным. Дублированные фильмы вообще не любят», — отмечается в одном из сообщений.

Некоторые зрители отметили, что в фильм можно добавить субтитры на арабском и русском языках, когда на них говорят герои ленты.

«Отличный фильм о террористах в Ливии. Лучше бы его показывали с субтитрами, а не с дубляжом, но в любом случае это хороший фильм», — написал другой пользователь.

Многие уверены, что Россия в ситуации, в которой оказались социологи, должна действовать более решительно и приложить все усилия, чтобы освободить своих граждан.

«Честная правда заключается в том, что если бы Россия действительно хотела их освободить, то они бы без колебаний послали туда спецназ, как они говорят по-русски. Я имею в виду, черт возьми, если они ученые, то почему Россия до сих пор их не вытащила!», — заявил еще один зритель, напомнив, что в США использовали военных для освобождения американки Джессики Бьюкенен, которая была похищена сомалийскими пиратами.

Многие пользователи Сети сошлись во мнении, что США и НАТО несут ответственность за тяжелую ситуацию в Ливии, за ликвидацию легитимного лидера страны Муаммара Каддафи.