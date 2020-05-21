Эксперт Вехов назвал Facebook агентом спецслужб США

Москва, 21 мая. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов назвал социальную сеть Facebook агентом спецслужб США для получения разведывательной информации и персональных данных.
Канадское Бюро по вопросам конкуренции оштрафовало социальную сеть на девять миллионов долларов за «ложные или вводящие в заблуждение заявления». Ведомство, проведя расследование, выяснило, что компания вводила канадских пользователей в заблуждение, формируя у них ложное чувство безопасности.
Вехов, комментируя новый инцидент с Facebook, напомнил, что американская корпорация уже не первый раз подозревается в утечке конфиденциальной информации. Доктор юридических наук считает, что Facebook создавалась «как своеобразный агент национальной безопасности и ряда других спецслужб США для получения разведывательной информации и персональных данных граждан, в частности их экономического благосостояния».
Эксперт не исключил, что данные российских пользователей Facebook могут использовать сторонние организации в США. В связи с этим специалист посоветовал пользоваться российскими сервисами.
«Я лично поддерживаю отечественного производителя и российские сервисы. По крайней мере, я уверен, что моя личная информация находится под защитой, это гарантировано Конституцией РФ. Люди, использующие Facebook, по сути, хранят свои данные на территории США, и американцы пользуются этой информацией как им заблагорассудится, не взирая ни на какие законы», — сказал Вехов в интервью изданию «ПолиткаСегодня».
Заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что говорить о безопасности личной информации россиян можно будет после локализации данных российских пользователей. Даже многомиллионные штрафы вряд ли заставят Facebook изменить свою политику в вопросе зашиты персональных данных.
«Стоит изолировать Рунет, переместить все только на российские сервера, с российскими работниками. Сказать им (Facebook. — Прим. ФАН) адаптируйте, синхронизируйте, дорабатывайте, но только на российском ПО. Не нравится: до свидания, работайте в другой стране. Со временем все страны должны к этому прийти», — сказал парламентарий.