Эксперт Вехов назвал Facebook агентом спецслужб США

Москва, 21 мая. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов назвал социальную сеть Facebook агентом спецслужб США для получения разведывательной информации и персональных данных.

Канадское Бюро по вопросам конкуренции оштрафовало социальную сеть на девять миллионов долларов за «ложные или вводящие в заблуждение заявления». Ведомство, проведя расследование, выяснило, что компания вводила канадских пользователей в заблуждение, формируя у них ложное чувство безопасности.

Вехов, комментируя новый инцидент с Facebook, напомнил, что американская корпорация уже не первый раз подозревается в утечке конфиденциальной информации. Доктор юридических наук считает, что Facebook создавалась «как своеобразный агент национальной безопасности и ряда других спецслужб США для получения разведывательной информации и персональных данных граждан, в частности их экономического благосостояния».

Эксперт не исключил, что данные российских пользователей Facebook могут использовать сторонние организации в США. В связи с этим специалист посоветовал пользоваться российскими сервисами.

«Я лично поддерживаю отечественного производителя и российские сервисы. По крайней мере, я уверен, что моя личная информация находится под защитой, это гарантировано Конституцией РФ. Люди, использующие Facebook, по сути, хранят свои данные на территории США, и американцы пользуются этой информацией как им заблагорассудится, не взирая ни на какие законы», — сказал Вехов в интервью изданию «ПолиткаСегодня».

Заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что говорить о безопасности личной информации россиян можно будет после локализации данных российских пользователей. Даже многомиллионные штрафы вряд ли заставят Facebook изменить свою политику в вопросе зашиты персональных данных.