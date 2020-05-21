Почти 8 млн тестов на COVID-19 провели в России. События дня. ФАН-ТВ

В России провели 7,8 млн тестов на COVID-19
За сутки в России выявили 8 849 случаев коронавируса. Количество заболевших выросло до 317 554 человек, об этом сообщили в оперативном штабе. Число новых пациентов с COVID-19 в нашей стране не превышает 10 тысяч в течение последних пяти дней. В Роспотребнадзоре также отметили, что за все время пандемии специалисты провели более 7,8 млн тестов на выявление инфекции. А за прошедшие сутки в России провели 262 тысячи тестов. На данный момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 277 тысяч человек.
СК РФ установил распространителя фейка о масках
Следователи установили распространителя фейка о якобы продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью. В ходе обыска у нее дома обнаружены и изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей», — заявила Петренко.
Напомним, в соцсети разместили видеоролик, в котором утверждалось, что в магазинах Москвы продаются средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью. В действительности на защитных масках приводились лишь сведения о сертификации товара, что подтверждено переводом с китайского на русский. Женщина подтвердила факт размещения этого видео.
Греция возобновит туристический сезон с 1 июля
Власти Греции подготовили план восстановления туристической отрасли, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении. По его словам, с 1 июля постепенно возобновятся международные чартеры. Двухсторонние переговоры со странами о возобновлении пассажирского сообщения уже идут. В ближайшее время будет представлен список открытых для посещения стран. Из Европы одной из первых отправит туристов Германия — крупнейший рынок для Греции. Обсуждается возобновление сообщения с Израилем, Кипром и другими соседними странами. Важно, что туристам перед выездом на отдых не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавируса, их не будут помещать на карантин. Тесты по прилету будут проводить выборочно.
Понятие самоизоляции хотят прописать в законе
В Совете Федерации предложили прописать в законодательстве определение самоизоляции, а также предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству. Изменения могут затронуть закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Напомним, что в режиме самоизоляции гражданам запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Под исключение попадают поездки на работу, походы в аптеку и магазин, выгул собак, обращение за экстренной медицинской помощью.