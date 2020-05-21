Почти 8 млн тестов на COVID-19 провели в России. События дня. ФАН-ТВ

В России провели 7,8 млн тестов на COVID-19 За сутки в России выявили 8 849 случаев коронавируса. Количество заболевших выросло до 317 554 человек, об этом сообщили в оперативном штабе. Число новых пациентов с COVID-19 в нашей стране не превышает 10 тысяч в течение последних пяти дней. В Роспотребнадзоре также отметили, что за все время пандемии специалисты провели более 7,8 млн тестов на выявление инфекции. А за прошедшие сутки в России провели 262 тысячи тестов. На данный момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 277 тысяч человек.

СК РФ установил распространителя фейка о масках Следователи установили распространителя фейка о якобы продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «Установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью. В ходе обыска у нее дома обнаружены и изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей», — заявила Петренко. Напомним, в соцсети разместили видеоролик, в котором утверждалось, что в магазинах Москвы продаются средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью. В действительности на защитных масках приводились лишь сведения о сертификации товара, что подтверждено переводом с китайского на русский. Женщина подтвердила факт размещения этого видео.

Греция возобновит туристический сезон с 1 июля Власти Греции подготовили план восстановления туристической отрасли, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении. По его словам, с 1 июля постепенно возобновятся международные чартеры. Двухсторонние переговоры со странами о возобновлении пассажирского сообщения уже идут. В ближайшее время будет представлен список открытых для посещения стран. Из Европы одной из первых отправит туристов Германия — крупнейший рынок для Греции. Обсуждается возобновление сообщения с Израилем, Кипром и другими соседними странами. Важно, что туристам перед выездом на отдых не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавируса, их не будут помещать на карантин. Тесты по прилету будут проводить выборочно.