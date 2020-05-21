Госдума приняла законопроект о мерах поддержки экономики РФ при пандемии

Москва, 21 мая. Госдума приняла во втором чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.

Депутаты рассмотрели новый пакет антикризисных мер на пленарном заседании.

«Государственная дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Напомним, что документ был инициирован правительством России и вынесен на рассмотрение 7 мая.

Законопроект предусматривает новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. В частности, в нем прописаны следующие аспекты: увеличение минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих, поддержка туристической отрасли, арендаторов, самозанятых и МСП, а также увеличение сроков уплаты штрафов для бизнеса.

Ранее Госдума приняла два пакета мер помощи россиянам и экономике в период пандемии коронавируса. Информация о том, кто и как может воспользоваться помощью, опубликована в специальном разделе на официальном сайте Думы, созданном по поручению спикера Вячеслава Володина.