Инфекционист рассказал о работе в очаге коронавируса на Ямале

Надым, 21 мая. Инфекционист Урал Мухарямов, которого отправили из Надыма на помощь врачам поселка Пангоды, рассказал о работе в очаге коронавируса на Ямале.

Пангоды стал первым населенным пунктом Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где выявили случаи коронавируса. Поселок был построен вблизи газового месторождения в 1970-е годы.

Первые пациенты с коронавирусом были зарегистрированы в Пангоде в конце марта. Мухарямова срочно направили в поселок 30 марта.

«Взрослая поликлиника поселка с этого дня была отправлена на карантин, мы работали с персоналом детской поликлиники», — рассказал врач.

По словам инфекциониста, большую часть коллектива составляли женщины, при этом врачам приходилось переносить высокие нагрузки. Когда диагноз у первых заболевших подтвердился, власти тут же закрыли Пангоду на карантин. Мухарямов считает, что это было верное решение, иначе вирус очень быстро распространился бы по округу.

Основной задачей инфекциониста и его коллег стал забор мазков у тех, кто контактировал с носителями вируса. Врачи заканчивали работать поздно вечером или даже ночью, при этом трудиться приходилось практически без отдыха. Кроме того, Мухарямов лечил пациентов с легкой формой, которых не госпитализировали — врач приходил к ним домой в защитном костюме. Инфекционист рассказал, что люди по большей части относились к медикам с пониманием.

«В самые напряженные дни врачи обследовали по 100–200 человек в сутки. Несмотря на усталость, сонливость, моральное напряжение, старались, конечно, друг друга поддерживать», — поделился Мухарямов.

В итоге очаг инфекции в Пангодах, где коронавирус выявили более, чем у 40 человек, удалось локализовать. Мухарямов вернулся в Надым и провел две недели самоизоляции в гостинице.