Live: Остались ли в России хорошие новости

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Остались ли в России хорошие новости».

Федеральное агентство новостей (ФАН) дважды в месяц проводит конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители которого выбираются из числа региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.

В этот четверг в ходе онлайн-эфира счастливчики расскажут нашим читателям о своем понимании позитивной повестки, о реакции коллег и читателей на победу в конкурсе, о своих профессиональных планах.

Так же мы выйдем на связь с представителями власти в регионе, обсудим причастность государства к хорошим новостям и умение создавать позитивную повестку. На примере новостей из Тулы о медсестре в купальнике, мы обсудим, как хорошая и позитивная новость может стать плохой. Как разгораются скандалы там, где должна быть только улыбка.

Напомним, оперативный конкурс «Хорошие новости России» проходит параллельно с одноименным большим конкурсом ФАН. К участию в малом конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период не более чем за две недели до объявления очередного читательского голосования.