Вознесение 2020: когда отмечают на Западе и в России, история и традиции, что нельзя делать

Западные христиане отмечают Вознесение Господне 21 мая, в России праздник наступит через неделю — 28 мая. Дата Вознесения зависит от времени наступления Пасхи, которую в 2020 году христиане западной и восточной традиции отмечали с разницей в неделю.

История праздника Вознесение

Евангельская история о Вознесении Господнем рассказывает об Иисусе Христе после его Воскресения (Пасхи). Воскресший Иисус в течение сорока дней пребывал на Земле, являясь апостолам. По окончании этого срока Христос должен был покинуть Землю и отправиться к своему небесному отцу.

Согласно преданию, перед вознесением на небо Иисус собрал апостолов в Иерусалиме, где они приняли крещение от Святого духа (его изображают в виде голубя). В евангельских источниках говорится, что апостолы стали свидетелями вознесения Христа на небо.

Эта евангельская история заложила традицию почитания святой Троицы — Бога-отца, Бога-сына и Бога-святого духа.

В Христианстве Вознесение Христово считается прообразом воскресения всего человечества.

Вознесение на Западе и на Руси

У католиков Вознесение относится к великим праздникам. Проводится всенощное богослужение, совершаются различные обряды, включая благословение бобов и винограда, тушение пасхальной свечи (то есть отдание праздника Пасхи), проходят торжественные процессии. В некоторых римско-католических церквях в праздник совершается поднятие статуи Христа под купол храма, церемония сопровождается молитвами и песнопениями.

На Руси Вознесение был один из самых любимых праздников, символизирующих наступление лета. Согласно славянской мифологии, на Вознесение весна вместе с Христом возносится на небо, и на земле окончательно наступает лето. Ночь перед Вознесением на Руси называли соловьиной, она была очень важна в народном календаре, как время раскрытия всех сил природы.

Что нельзя делать на Вознесение

Согласно христианской традиции, в любой праздник, в том числе, естественно, на Вознесение, нельзя ссориться, устраивать скандалы и склоки, браниться, допускать злые мысли, предаваться пьянству, лгать и вообще вести себя неподобающе.

На Руси на Вознесение под запретом были охота и ловля певчих птиц, такой грех требовалось отмаливать целый год.

Женщинам запрещалось прясть, вязать и шить, чтобы ненароком не сплести «силки» для птиц. Нарушение запрета считалось опасным для всего села — если певчие птицы покинут ближайшие леса, жди беды.

О народных обрядах на Вознесение расскажем в материале Федерального агентства новостей, посвященном отмечанию этого праздника по православной традиции.