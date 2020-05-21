Издателя журнала «Флирт» задержали в Москве за организацию проституции

Москва, 21 мая. Полиция задержала издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и еще семь человек по подозрению в организации занятий проституцией.

Бойцы СОБР 20 мая задержали подозреваемых. Одни организовали бизнес, вторые обрабатывали заявки от клиентов, передает телеканал «360».

Незаконной деятельностью Зяблицев начал заниматься в 2019 году, их компания получила более 47 млн рублей. Девушки рекламировали свои услуги в Интернете, а потом выезжали на встречу с клиентом.

В феврале этого года правоохранители отследили разговор диспетчера с клиентом. Зяблицев неоднократно становился фигурантом уголовного дела.

Согласно Уголовному кодексу РФ, организация занятий проституцией грозит штрафом до полумиллиона рублей или лишением свободы до пяти лет. Правоохранительные органы регулярно накрывают бордели с проститутками в крупных городах страны.

Чаще всего интимные услуги оказывают приезжие из стран СНГ девушки, у которых есть проблемы с разрешением находиться в России.

Ранее сообщалось, что полицейские прикрыли бордель с проститутками, который находился в дорогой сауне в Петербурге. В Москве был арестован организатор притона для интимных встреч мужчин с мужчинами.