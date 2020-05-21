В Совфеде объяснили, зачем понятие «самоизоляция» нужно закрепить в законодательстве

Москва, 21 мая. Предложение закрепить понятие «самоизоляция» на законодательном уровне рационально и действительно необходимо, считает первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

Ранее с такой инициативой выступила сенатор Ирина Рукавишникова. Полетаев, комментируя идею своей коллеги, пояснил, что члены Совфеда «не имеют права гадать, продлится ли пандемия или будет ее вторая волна», но уже сейчас они должны создать прочный законодательный резерв, чтобы в будущем было четкое понимание, что такое самоизоляция, когда ее можно вводить, в каких пределах и так далее. Словом, полностью регламентировать этот процесс.

Политик обратил внимание, что пока говорить о том, какие полномочия это нововведение даст властям, рано. Главное, по его мнению, разделить их между федеральным центром и регионами.

«В процессе подготовки законопроекта мы выйдем на конкретное разграничение пределов полномочий»,— подчеркнул он в комментарии телеканалу 360.

Полетаев напомнил, что пандемия, как и коронавирусная инфекция, — это абсолютно новое явление, поэтому законодатели сейчас только нарабатывают практику принятия тех или иных решений.

Как сообщало ранее URA.RU, сама Рукавишникова считает, что меры по самоизоляции принимались «с колес», но конкретные ее аспекты не были прописаны в законодательстве. По ее мнению, проходить всю обычную процедуру законотворчества в условиях пандемии — значит рисковать жизнью и здоровьем россиян.

Сенатор считает, что нет никаких гарантий, что в будущем эта ситуация не повторится снова, именно поэтому в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следует внести поправки, которые бы детально прописывали введение режима самоизоляции в России.