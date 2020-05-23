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Около 90% контейнерных площадок России загрузят в «Яндекс-карты» в 2020 году

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90% контейнерных площадок России «забьют» в «Яндекс-карты» в 2020 году

Россияне создадут онлайн-рейтинг всех контейнерных площадок в стране. Для этого Общероссийский народный фронт загрузил в «Яндекс-карты» координаты 139 тысяч объектов в 26 регионах — их количество увеличивается с каждым днем. Поводом к запуску нового проекта стали результаты прошлогоднего мониторинга в 68 регионах: общественники обошли тысячу адресов и лишь в 32% из них не нашли нарушений.

«27% случаев — это отсутствие контейнерных площадок. 11% контейнерные площадки имелись, на находились в неудовлетворительном состоянии. 9% случаев контейнеры отсутствовали, либо имели дефекты, приводящие к рассыпанию твердых коммунальных отходов на прилегающую территорию, — рассказала корреспонденту ФАН сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

По данным ОНФ, в стране оборудовано 540 тысяч контейнерных площадок, состояние 68% из них оставляет желать лучшего.   

«Названия у перевозчиков разные… Это не организация, которая является региональным оператором, — указывает на мусорные баки Евгений Сомов из Ижевска. — Информацию по этой контейнерной площадке очень просто оставить в «Яндекс-картах».

В строке «поиск» необходимо ввести слова «точка сбора мусора», найти рядом с собой контейнерную площадку, добавить фотографии и написать отзыв. Эту площадку у дома № 175 по Красноармейской улице в Ижевске активисты ОНФ оценили на «тройку» по пятибалльной шкале. Отсутствуют ограждение, телефон регионального оператора, график вывоза мусора. Условий для раздельного сбора мусора тоже нет.

90% контейнерных площадок России «забьют» в «Яндекс-карты» в 2020 году

«В России 540 тысяч контейнерных площадок. Из них мы имеем информацию по геопозиции 239 тысяч контейнерных площадок. Не хватает информации о почти 300 тысячах. С помощью этого сервиса мы планируем получить ее в течение года, — сообщил советник руководителя исполкома ОНФ Александр Коган. — Как только мы внесем все контейнерные площадки, мы сможем составлять рейтинг чистоты регионов».

С помощью сервиса «Яндекс.Толока» любой желающий может наполнять геоданные фотографиями и техническими характеристиками контейнерных площадок за небольшое вознаграждение.

90% контейнерных площадок России «забьют» в «Яндекс-карты» в 2020 году

«Это будет символическая сумма — 7, 10, 15 рублей за одну точку. Чтобы люди не несли расходы, мы готовы им это компенсировать», — отметил эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ.

На карте будут появляться задания с инструкцией заполнения данных. К одному из них приступает Светлана Поскребышева из Кирова.

«Выбираю фотографии площадки, — демонстрирует работу нового сервиса активистка ОНФ. — Затем нужно ответить на несколько вопросов. Поставить галочки. Наличие асфальтового или бетонного пола покрытия — он тут есть, хоть уже не новый, ставлю «да». Наличие крыши — ее нет».

За пять дней модераторы проверят достоверность введенной информации и опубликуют ее на карте. Таким образом, уже к концу 2020 года эта база данных позволит проанализировать состояние 80-90% контейнерных площадок страны. Разработчики также дополнят сервис информацией о правилах сбора отходов.

«В соответствии с оценками пользователей, мы будем составлять рейтинг. Будем разбивать информацию по муниципальным образованиям, направлять ее главам субъектов РФ и региональному оператору, чтобы они могли сделать выводы, как люди оценивают их работу и чистоту контейнерных площадок с учетом того, что контейнер — это лицо реформы», — заявил Александр Коган.

Напомним, ежегодно в России образуется 70 млн тонн твердых коммунальных отходов. По поручению президента и лидера ОНФ Владимира Путина, страна внедряет раздельный сбор мусора и переходит на экономику замкнутого цикла.

Так, в январе Владимир Путин поручил к 1 июня утвердить план по введению в стране раздельного сбора твердых коммунальных отходов. А 20 мая Минприроды отправило на согласование в правительство России правила предоставления и распределения в 2020 году субсидий региональным бюджетам на покупку и установку контейнеров для их раздельного накопления.

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