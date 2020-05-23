Около 90% контейнерных площадок России загрузят в «Яндекс-карты» в 2020 году

Россияне создадут онлайн-рейтинг всех контейнерных площадок в стране. Для этого Общероссийский народный фронт загрузил в «Яндекс-карты» координаты 139 тысяч объектов в 26 регионах — их количество увеличивается с каждым днем. Поводом к запуску нового проекта стали результаты прошлогоднего мониторинга в 68 регионах: общественники обошли тысячу адресов и лишь в 32% из них не нашли нарушений.

«27% случаев — это отсутствие контейнерных площадок. 11% контейнерные площадки имелись, на находились в неудовлетворительном состоянии. 9% случаев контейнеры отсутствовали, либо имели дефекты, приводящие к рассыпанию твердых коммунальных отходов на прилегающую территорию, — рассказала корреспонденту ФАН сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

По данным ОНФ, в стране оборудовано 540 тысяч контейнерных площадок, состояние 68% из них оставляет желать лучшего.

«Названия у перевозчиков разные… Это не организация, которая является региональным оператором, — указывает на мусорные баки Евгений Сомов из Ижевска. — Информацию по этой контейнерной площадке очень просто оставить в «Яндекс-картах».

В строке «поиск» необходимо ввести слова «точка сбора мусора», найти рядом с собой контейнерную площадку, добавить фотографии и написать отзыв. Эту площадку у дома № 175 по Красноармейской улице в Ижевске активисты ОНФ оценили на «тройку» по пятибалльной шкале. Отсутствуют ограждение, телефон регионального оператора, график вывоза мусора. Условий для раздельного сбора мусора тоже нет.

«В России 540 тысяч контейнерных площадок. Из них мы имеем информацию по геопозиции 239 тысяч контейнерных площадок. Не хватает информации о почти 300 тысячах. С помощью этого сервиса мы планируем получить ее в течение года, — сообщил советник руководителя исполкома ОНФ Александр Коган. — Как только мы внесем все контейнерные площадки, мы сможем составлять рейтинг чистоты регионов».

С помощью сервиса «Яндекс.Толока» любой желающий может наполнять геоданные фотографиями и техническими характеристиками контейнерных площадок за небольшое вознаграждение.

«Это будет символическая сумма — 7, 10, 15 рублей за одну точку. Чтобы люди не несли расходы, мы готовы им это компенсировать», — отметил эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ.

На карте будут появляться задания с инструкцией заполнения данных. К одному из них приступает Светлана Поскребышева из Кирова.

«Выбираю фотографии площадки, — демонстрирует работу нового сервиса активистка ОНФ. — Затем нужно ответить на несколько вопросов. Поставить галочки. Наличие асфальтового или бетонного пола покрытия — он тут есть, хоть уже не новый, ставлю «да». Наличие крыши — ее нет».

За пять дней модераторы проверят достоверность введенной информации и опубликуют ее на карте. Таким образом, уже к концу 2020 года эта база данных позволит проанализировать состояние 80-90% контейнерных площадок страны. Разработчики также дополнят сервис информацией о правилах сбора отходов.

«В соответствии с оценками пользователей, мы будем составлять рейтинг. Будем разбивать информацию по муниципальным образованиям, направлять ее главам субъектов РФ и региональному оператору, чтобы они могли сделать выводы, как люди оценивают их работу и чистоту контейнерных площадок с учетом того, что контейнер — это лицо реформы», — заявил Александр Коган.

Напомним, ежегодно в России образуется 70 млн тонн твердых коммунальных отходов. По поручению президента и лидера ОНФ Владимира Путина, страна внедряет раздельный сбор мусора и переходит на экономику замкнутого цикла.

Так, в январе Владимир Путин поручил к 1 июня утвердить план по введению в стране раздельного сбора твердых коммунальных отходов. А 20 мая Минприроды отправило на согласование в правительство России правила предоставления и распределения в 2020 году субсидий региональным бюджетам на покупку и установку контейнеров для их раздельного накопления.