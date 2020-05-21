Сати Казанова рассказала, как подхватила вирус и заразила родных в Нальчике

Москва, 21 мая. Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала поклонникам, что заразилась в неизвестным вирусом Нальчике. По ее словам, вирус также не миновал ее родных.

Казанова сообщила, что «подхватила» некий вирус, который передала сестре и матери. Она уточнила, что симптомы болезни не похожи на COVID-19. Певица в социальной сети опубликовала снимок. На кадре она изображена в халате с бледным лицом и слезящимися глазами.

Как пишет KP.Ru, Казанова попросила подписчиков посоветовать ей «щадящие средства для лечения», чтобы миновать антибиотики. Она также добавила, что пьет много жидкости и останется в Нальчике три дня. Поклонники артистки в социальных сетях дали ей советы.

«От кашля очень помогают компрессы касторового масла на грудь и еще сверху можно грелку, или укутаться тепленьким», — написали они. «Гвоздику жевать, голодать, зеленые коктейли или смузи с клюквой и брусникой», — написали они.

Ранее Казанова призналась, что коронавирус разрушил ее планы и даже заставил разлучиться с супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо.

По словам певицы, она собиралась текущей весной отправиться в путешествие по Индии. До этого у нее была запланирована поезда по Италии вместе с мужем. Супруг российской певицы улетел на Апеннины чуть раньше — 1 марта, она планировала присоединиться к нему 8 марта.

В Италии должна была состояться презентация его книги и промо-тур по итальянским городам. Но потом границы закрыли из-за коронавируса, и певица не успела попасть в Италию.

Казанова призналась, что очень скучает по мужу и регулярно общается с ним по Skype и WhatsApp.