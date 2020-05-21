Сенатор от Крыма напомнила МИД Украины, кто отвечает за керченскую провокацию

Киев собирается подать в Международный морской трибунал меморандум против России из-за задержания в Керченском проливе украинских моряков 25 ноября 2018 года. Российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала это намерение.

«Вся ответственность за провокацию военного конфликта 25 ноября 2018 года лежит на Украине, отказавшейся соблюдать действующие нормы и правила, которыми регламентируется режим совместного использования Россией и Украиной Азовского моря», — заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению сенатора, «любые вмешательства третьих стран в спровоцированный Украиной конфликт противоречат существующим нормам международного права, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».

«Мы могли бы сами, не торопясь, разобраться в этой ситуации, если бы не ряд «но», — считает Ольга Ковитиди. — Провокация военного конфликта была необходима тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, чтобы удержать власть и спровоцировать перед выборами реальный конфликт с трудно прогнозируемыми для народов России и Украины последствиями».

Сенатор напомнила, что из-за керченской провокации в отношении экс-президента Украины возбуждено уголовное дело.

«Переход украинских военных кораблей через Керченский пролив, совершенный по приказу Порошенко, «привел к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения на Украине с целью возможной узурпации власти», говорится в уголовном деле в отношении бывшего украинского президента. Зачем Порошенко нужно было провоцировать военный конфликт в Керченском проливе, становится понятно из свидетельских показаний многочисленных участников тех событий», — заметила Ковитиди.

Она считает, что «украинцы, которые не голосовали за Порошенко на президентских выборах, очень ждут, когда он наконец ответит за захват государственной власти на Украине и подделку при этом официальных документов о внесении представления о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте».

«Действующий президент Украины Владимир Зелинский заявил, что «приговор Порошенко — это вопрос времени». Очень надеемся. А замглаве украинского МИД, прежде чем озвучивать намерение обратиться в Международный морской трибунал с меморандумом против России, следовало бы не тщательно изучать «лучшие мировые практики», а уважительно относиться к собственному национальному законодательству и его правоприменению. И оценку громкому заявлению о том, что украинские чиновники, занимающиеся антироссийским меморандумом, «работают на отлично», даст время и народы Украины и России», — добавила Ольга Ковитиди.

Напомним, подачу антироссийского меморандума в Международный морской трибунал в связи с событиями в Керченском проливе 25 ноября 2018 года анонсировал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, Киев потребует от Москвы материальной и моральной компенсации для задержанных и отпущенных в ходе обмена заключенными украинских моряков.