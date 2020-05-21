Аудитория «Навальный Live» оказалась не готова платить за отдельные эфиры с Соболь​​​​​​​

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь в среду, 20 мая, провела специальный закрытый эфир для спонсоров канала «Навальный Live», в течение которого ей удалось собрать всего лишь 11 тысяч рублей благодаря единоразовым пожертвованиям.

Закрытый эфир прошел для подписчиков от второго до четвертого уровня — каждый пользователь заплатил от 500 рублей до трех тысяч в рамках ежемесячной подписки на канал. Анализ закрытого стрима, соотношение количества лайков по сравнению с бесплатными видео и активность пользователей показали, что зрители «Навальный Live» не готовы платить за спецэфиры с Соболь, во время которых юрист ФБК не дает новой информации, а лишь по кругу повторяет старую.

Новый способ собирать деньги

В начале марта текущего года сотрудники фонда заявили о появлении на канале «Навальный Live» кнопки «спонсировать», предложив четыре варианта ежемесячной подписки. С пользователей первого уровня ежемесячно списывается сумма в 149 рублей, а взамен они получают специальный значок в чате, авторские эмоджи и доступ в закрытое сообщество. За взнос в 499 рублей подписчикам предлагались ответы на вопросы в специальных эфирах с Любовью Соболь, а также упоминание в передаче «По фактам».

За ежемесячную плату в 1399 рублей донатерам полагались скидки в магазине одежды ФБК, а за 2999 их никнеймы должны были появиться на стакане Алексея Навального во время его прямых эфиров. В год кошелек россиянина при первом уровне подписки лишался почти двух тысяч рублей, а на четвертом — 36 тысяч рублей.

Монетизация стримов

Платить за просмотр прямого эфира на стриминговых сервисах — не новшество. Несколько иначе обстоит ситуация в России. Ввиду сильного развития в стране в прошлые годы пиратства пользователи не привыкли платить за фильмы или музыкальные альбомы. Однако сейчас ситуация меняется. Как показали исследования, проведенные Donation Alerts и Research Me, 44% пользователей российского сегмента Интернета активно смотрят игровые стримы либо сами ведут эфиры, а почти 30% из них хотя бы раз в жизни переводили деньги за просмотр.

В контексте игровых стримов также становится понятно, почему люди готовы отдавать деньги из своего кошелька. Во-первых, не каждый может позволить себе современный игровой компьютер, покупка которого может обойтись в 200-300 тысяч рублей. Во-вторых, не все готовы отдавать за новинки игровой индустрии по три-пять тысяч рублей. И в-третьих, подписчики готовы вносить деньги за общение со стримером.

Проведение самих стримов требует денежных затрат от владельца канала. Сейчас пользователи не готовы смотреть на дешевую картинку, поэтому ему необходимо потратиться на дорогостоящую аппаратуру, например, наушники, видеокамеру и микрофон. Зачастую прямые эфиры требуют физических усилий, потому как могут длиться по 5, 10, 12 часов, что негативно сказывается на здоровье стримера.

Легкие деньги

В случае с прямыми эфирами Любови Соболь ситуация обстоит несколько иначе. Как установило наше издание, посетив закрытый стрим, подчиненная Навального сосредоточилась только на непосредственном общении с подписчиками. В ходе эфира она рассказала о своих политических взглядах, критиковала действующую власть и в очередной раз заявила о планах баллотироваться в Госдуму. Иными словами, юрист ФБК повторила старую информацию и не сообщила подписчикам ничего нового. Стрим продлился всего час с учетом 10-минутного перерыва, вызванного техническими неполадками.

Число пришедших на эфир было намеренно скрыто, вполне вероятно, что для последующих манипуляций со статистикой. Однако интерес подписчиков можно проследить по количеству лайков по видео. Спустя 16 часов после стрима их собралось всего 277, в то время как на канал «Навальный Live», на котором проводился эфир, подписаны 1,7 миллиона человек.

Такие показатели говорят только об отсутствии интереса подписчиков, которые либо не готовы платить больше 149 рублей в месяц за то, что могут услышать бесплатно, либо им скучна Соболь как человек и политик. На отсутствие интереса указывает и соотношение лайков под платным эфиром и бесплатной передачей «По фактам», которую также ведет Соболь. Если в первом случае их менее 300, то во втором — 7,7 тысячи.

Для сравнения: прямые эфиры Навального собирают сотни тысяч лайков и более 1,5 миллиона просмотров.

Путем подсчета единоразовых пожертвований во время закрытого стрима прослеживается отсутствие интереса к Соболь со стороны подписчиков. За весь эфир ей удалось собрать всего лишь 11 тысяч рублей, отчасти благодаря крупному донату в четыре тысячи рублей, который сформировал почти половину вырученных денег.

Стоит отметить, что низкая вовлеченность публики в процесс говорит о Соболь как о неопытном стримере, хотя еще в начале ролика она заявляла о своей любви к прямым эфирам. Важную роль здесь играет контент. Как отмечалось выше, юрист ФБК повторяет «пройденный материал», в то время как подписчики приходят за новой информацией. Плохая подготовка к эфиру, незнание о чем и как говорить с публикой — все это говорит о популярности Соболь, которая, возможно, завышена. Очевидно, что навязчивая идея юриста ФБК привлечь новую аудиторию не нашла отклика. Бывший кандидат в Мосгордуму пытается заинтересовать людей видео в TikTok, высказываниями на тему феминизма и спорта, но безуспешно. Людям скучно и неинтересно слушать одни и те же тезисы из раза в раз.