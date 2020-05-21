Михаил Трофименков проведет эфир «Про кино» в медиацентре «Патриот»

В четверг, 21 мая, в 16.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир «Про кино» с российским кинокритиком и киноведом, кандидатом искусствоведения Михаилом Трофименковым.

Мы обсудим сериалы как культурное явление.

Стали ли конкурировать многосерийные фильмы с традиционным кино и в чем феномен сериального бума? Могут ли отечественные сериалы находить свою аудиторию за рубежом? Есть ли сериалы, которые являются выдающимися произведениями искусства? И самое важное: какие сериалы рекомендует к просмотру Михаил Трофимников?

Эти и многие другие вопросы мы обсудим в рамках нашего эфира.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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