Масленников спрогнозировал курс рубля до конца весны

Перспективы рубля будут определяться темпами восстановления мировой экономики, ценами на нефть, спросом на российские активы и притоком «горячих денег». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал известный экономист Никита Масленников.

Рубль укрепляется

Курс рубля после слабой динамики на старте торгов перешел к уверенному росту против доллара и евро, американская валюта опустилась ниже 71 рубля впервые с 10 марта, европейская — ниже 78 рублей впервые с 6 марта. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.11 по московскому времени четверга снижается на 13 копеек — до 70,96 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 77,85 рубля. В то же время растет цена на нефть. Июльский фьючерс марки Brent вырос на 1,51% — до 36,29 доллара за баррель.

Восстановление мировой экономики

Как отметил Никита Масленников, перспективы рубля будут определяться темпами восстановления мировой экономики, ценами на нефть, спросом на российские активы, новыми размещениями облигаций федерального займа — приток «горячих денег». До конца квартала рубль будет пребывать в коридоре от 70-73 за доллар.

«То, что сейчас происходит на рынке нефти, связано с порцией китайской статистики по восстановлению промышленности. Завтра в Китае будет определена стратегия экономической политики до конца года. Поэтому сейчас основные игроки рынка начали играть на повышение цены на нефть. И они это делают с успехом в связи с тем, что ожидаются более-менее позитивные новости по восстановлению китайской экономики. Естественно, делаются поправки на ситуацию в других странах», — пояснил Никита Масленников.

По словам экономиста, спад деловой активности в мае в Еврозоне оказался лучше прогноза, ожидавшего более низких показателей. Это дало оптимизма на рынке.

«Но все это крайне неустойчиво, потому что никто из серьезных игроков и инвесторов не исключает второй волны пандемии коронавируса. Осень, зима, колебания, связанные с ОРВИ. Кроме того, все опасаются реанимации торговой войны между Китаем и США ближе ко второй половине этого года. Это опция, которую Дональд Трамп готов использовать для борьбы за президентское кресло Соединенных Штатов. Поэтому прогнозы Минфина (30-34 долларов за баррель нефть) — это пока рабочий прогноз», — добавил Масленников.

Экономист обратил внимание, что в дальнейшем Центробанк РФ и Минфин могут продажами рубль укреплять или чуть ослаблять. Но все зависит от того, насколько сильно Минфин будет придерживаться политике заимствований.

«В этом году, естественно, будут дополнительные заимствования. Будем с рынка брать больше, чем планировалось ранее. Это может подтолкнуть к росту доходности, что спровоцируют дополнительные потоки «горячих денег». И это фактор в сторону не ослабления рубля», — заключил Масленников.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки.