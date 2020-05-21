Госдума одобрила поправку об увеличении пособия по уходу за детьми

Москва, 21 мая. Госдума РФ одобрила поправку об увеличении минимального размера пособия по уходу за ребенком в два раза. Изменения нижняя палата парламента поддержала в ходе второго чтения законопроекта правительства о неотложных мерах, направленных на обеспечение развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса.

Согласно поправке, минимальный размер пособия по уходу за первым и последующими детьми в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза — с 3375 рублей до 6752 рублей. Кроме того, с 6 тысяч до 13 504 рублей повышается размер максимального пособия для тех, кто остался без работы на время декретного отпуска.

Напомним, увеличить пособие по уходу за детьми в два раза предложил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом. Глава государства напомнил, что такое пособие получают неработающие россияне, в том числе и студенты. По словам Путина, увеличение пособия поможет молодым родителям, нуждающимся в особой поддержке.

Ранее на портале «Госуслуги» заработал сервис по оформлению ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет, пишет «ФедералПресс». Пока услуга доступна в 65 регионах РФ, остальные субъекты подключатся немного позже. В первые часы работы сервиса заявления на выплату подали более 70 тысяч россиян, передает «Газета Кемерова».