Пушков спрогнозировал улучшение отношений России и Европы

Москва, 21 мая. Отношения между Россией и странами Европы могут улучшиться после пандемии коронавируса. Так сенатор Алексей Пушков ответил на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о перспективах взаимодействия РФ и членов Евросоюза.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации отмечает, что РФ и страны ЕС общаются на трех разных уровнях.

«Есть уровень взаимодействия между Москвой и Брюсселем, властями Европейского союза. Здесь отношения у нас очень ограниченные. Да, есть переговоры по энергетическим вопросам, есть редкие встречи, но в целом контакты между руководством ЕС и Москвой очень незначительные. Изменится ли ситуация после пандемии — мне сказать сложно», — рассуждает сенатор.

Дело в том, что против Москвы здесь играют страны сильного антироссийского лобби — Польша, государства Скандинавии и Прибалтики.

При этом на уровне взаимоотношений с отдельными странами ЕС, в частности, с Финляндией, Венгрией, Австрией, Францией наблюдается поступательное развитие, отмечает Пушков.

«Целый ряд государств Европы поддерживают и развивают с нами двусторонние отношения, здесь после пандемии мы можем увидеть определенный прогресс», —предполагает парламентарий.

Дело в том, что у РФ огромный рынок и большие потребности во взаимодействии с другими странами.

«РФ может помочь странам Европы компенсировать последствия пандемии», — поясняет Пушков.

Взаимоотношения России с народами стран Европы сильно отличаются от взаимоотношений с властями Брюсселя, уверен сенатор.

«Итальянцы искренне нам благодарны за помощь. Они прекрасно заметили, что помощи от ЕС и американцев не было, — констатировал Пушков. — Многие страны обращались к нам за помощью. Мы сочли возможным направить врачей и средства, чтобы помочь итальянскому северу».

В огромном количестве публикаций англосаксонской прессы было высказано, что помощь России — «ход конем», чтобы повлиять на Италию, напомнил парламентарий.

«Итальянский народ относится к России хорошо. К сожалению, нельзя сказать, что так же к России относятся итальянские власти. Нервозная реакция на помощь РФ Италии показала раскол между настроениями граждан и настроениями в правящих кругах европейских стран», — подчеркнул сенатор.

Напомним, Россия оказывает помощь итальянской стороне с середины марта, после того как в Италии стремительно ухудшилась ситуация на фоне пандемии коронавируса, и страна вышла на первое место по числу заболевших.



