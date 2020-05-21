Экономист рассказал, почему в РФ не введут уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Уголовную ответственность за «серые зарплаты» можно ввести только вместе со снижением налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал руководитель информационно-аналитического центра компании «Альпари» Александр Разуваев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал предложение российского сенатора Анатолия Артамонова сажать в тюрьму всех руководителей компаний за выплату работникам «серых зарплат». Как напомнил член Совфеда, по действующим законам уголовное наказание применяется только для тех предприятий, где работают сотрудники с серой зарплатой в размере от 100 тысяч рублей. Артамонов уверен, что уголовную ответственность необходимо ввести для руководителей компаний вне зависимости от суммы выплат.

Однако экономист Александр Разуваев считает, что данное решение может принять только правительство. При этом до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не «рассосется», никто этого делать не будет.

«Так или иначе сейчас безработица и это можно сделать, одновременно снижая налоги на фонд оплаты труда. Сейчас стоит задача, чтобы люди не так сильно потеряли в деньгах. Больше всего пострадала от кризиса сфера услуг, где это сплошь и рядом [серые зарплаты], — заявил Разуваев в беседе с ФАН. — Эта идея была еще актуальной при правительстве [Евгения] Примакова в 1999 году. Однако ее отложили, потому что люди должны как-то жить. Мы к этому придем, но не в этом году».

Эксперт напомнил, что по оценкам прошлого года серые зарплаты составляли тринадцать триллионов рублей.

«Если введут данную меру, то они снизятся до одного триллиона рублей. Это будет меньше одного процента нашего ВВП», — пояснил он.

В свою очередь, независимый экономический эксперт Антон Шабанов заметил, что за введением уголовной ответственности за «серые зарплаты» многие сотрудники станут работать с компаниями в статусе самозанятого.

«Человек тогда сам платит налоги, но работает на какую-то компанию. Однако здесь пока не видно стимулирующих мер для серого рынка, чтобы выходить в белые зарплаты. Как известно, любая система мотивации имеет кнут и пряник. Демотивация здесь ясна, это уголовное наказание, а какая здесь дополнительная мотивация, пока непонятно. Бизнес отреагирует на это по законам физики: сила действия равна силе противодействия. Чем большее будет давления на бизнес, тем больше новых путей он будет искать, чтобы себя обезопасить и как можно меньше держать в штате сотрудников», — объяснил Шабанов.

Ранее Росстат опубликовал первичные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России в 2019 году. Согласно этим данным, доля расходов домохозяйств увеличилась с 49,7% до 50,3% по сравнению с прошлым годом. Но 50,3% от ВВП 2019 года — это 55 трлн рублей, и это на 3,66 трлн рублей больше, чем показатель фонда оплаты труда. Таким образом, россияне в 2019 году потратили больше, чем заработали.