Кожевникова поделилась собственной версией происхождения коронавируса

Москва, 21 мая. Актриса Мария Кожевникова поделилась своей версией происхождения коронавируса. Она убеждена, что опасная инфекция вовсе не является местью природы человечеству, как считают многие, а представляет собой инструмент чьей-то большой игры, где на кону огромные деньги и власть над миром.

Кожевникова сообщила, что стала все больше погружаться в тему коронавируса, буквально «копать информацию» от независимых ученых, и, как ей кажется, поняла, кому и зачем на самом деле нужен Sars-CoV-2.

«Прихожу к выводу, что это не природа нам «мстит», как пытаются преподнести, а все гораздо банальнее… на кону большие деньги и власть над человечеством! Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует и, наоборот, не замечать глобальных перемен!» — написала она в Instagram.

Актриса подчеркнула, что инфекция, безусловно, существует, но является особым инструментом в чьих-то руках, который не случайно применили именно сейчас.

«Я призываю вас больше читать и искать ответы! Осведомлен — значит вооружен!» — подчеркнула звезда.

Она призвала поклонников «складывать свой пазл» этой истории и делиться с ней мыслями в комментариях.

Одной из тех, кто придерживается мнения, что коронавирус стал той самой «мстительной» ответной реакцией природы на деятельность человека, стала известная модель и телеведущая Виктория Боня.

Она написала в Instagram, что люди едва не погубили планету, поэтому инфекция, которая заставила их отвлечься от пагубных деяний, идет ей лишь на пользу, напоминает портал «Утро.ру». Знаменитость заявила, что готова умереть от вируса ради сохранения Земли.