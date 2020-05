Кожевникова поделилась собственной версией происхождения коронавируса

Чем больше читаю о том, почему и как всё происходит, копая информацию от независимых учёных, да, такие ещё есть, но их очень мало... прихожу к выводу, что это не природа нам «мстит», как пытаются преподнести, а все гораздо банальнее... на кону большие деньги и власть над человечеством! Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует и наоборот, не замечать глобальных перемен! Нет, конечно, коронавирус существует, но чьих это рук дело?! Почему именно сейчас?! К чему это приведёт?! И главный вопрос ???? кто на этом заработает?! Я призываю Вас больше читать и искать ответы! Осведомлён - значит вооружён! Ведь совсем скоро надо будет делать выбор ????????‍♀️ Вы же слышали про многочисленные митинги в Германи против обязательной вакцинации от Covid-19 ?! Люди с разными политическими взглядами вышли и объединились в «сопротивление» Узнайте сами, что написали на демонстрации перед зданием рейхстага. Складываете свой пазл и поделитесь своими мыслями????????

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on May 19, 2020 at 1:28am PDT