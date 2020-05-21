Россияне поддержали «диванный» флешмоб Пелевина

Москва, 21 мая. Россияне запустили забавный «диванный флешмоб». Пользователи ищут в Сети мягкую мебель, в артикулах которых есть имена.

Автором самого первого поста стал писатель Александр Пелевин, которому не понравилась его «диванная сущность» в виде раскладного серого дивана. Этот диван стоит 150 тысяч рублей.

Пользователи последовали его примеру и начали искать в Интернете разные диваны. Например, на одном из мебельных сайтов продаются диваны с артикулом «Юлия».

«Нейминг недосягаемого уровня. Диван «Андрей», даже синий диван «Андрей Капучино» блекнет на его фоне», — написал один из пользователей.

Пользовательница Ирина очень расстроилась, что ее именем назвали неказистый диванчик блеклого красного цвета. Зато еще одного участника флешмоба повеселило описание его дивана — «прямой диван Петр». Пользователь решил, что этот диван точно соответствует его характеру.

Многие россияне сочли, что их диванное альтер эго недалеко ушло действительности. Особенно впечатлились пользователи с именами Мария, Дарья, Сергей и Дмитрий. Диваны с такими именами оказались роскошными и входили в элитные линейки мягкой мебели.