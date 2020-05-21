Бывший супруг Лолиты попал в больницу с тяжелыми травмами

Москва, 21 мая. Бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской — тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов — рассказал, что находится в больнице. При этом он не стал объяснять, что с ним произошло.

Иванов попал в клинику с травмами разной степени тяжести. Как пишет издание Teleprogramma.pro, пятый муж Лолиты уточнил, что ему тяжело разговаривать. Делать ему это запрещают и лечащие врачи.

«Я не могу сейчас это комментировать. Не беспокойтесь, все нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать. Вот мне сейчас врач машет. Мне просто тяжело говорить», — уточнил он.

Напомним, бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской не ревнует и даже рад ее новым отношениям. Об этом бывший спортсмен и тренер заявил в эфире шоу «Ты не поверишь!». Он подчеркнул, что счастлив за свою бывшую жену, которая вновь обустроила свою личную жизнь с неизвестным пока любовником. Помимо этого, он заявил, что не собирается судиться с экс-супругой из-за имущества или денег.

Пока Лолита не раскрывает имени своего нового спутника, известно только то, что он успешный бизнесмен. Недавно пара вместе ездила отдыхать в Израиль.

Напомним, Иванов назвал брак с Лолитой «худшим, что с ним происходило». Он считает смехотворными обвинения в том, что давал бывшей супруге опасные БАДы. Кроме того, мужчина обратил внимание на то, что Лолита продолжает вести неправильный образ жизни, употреблять алкоголь, неправильно питаться и курить.